Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản xử phạt đối với 2 cá nhân gồm: N.T.H. (26 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) và L. (28 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) do có hành vi chia sẻ nội dung sai sự thật, mang tính kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng phát hiện hai Fanpage có tên "Cô Giáo Hương" và "Lan Hương Nguyễn" đăng tải video có nội dung mô phỏng hoạt động đánh bạc.

Chủ tài khoản Facebook "Cô giáo Hương" bị xử phạt. Ảnh: CAHN.

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra xác định chủ nhân các tài khoản trên chính là H. và L.. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận tự dựng clip mang nội dung đánh bạc rồi đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích tăng tương tác, thu hút lượt xem để phục vụ hoạt động kinh doanh cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Cơ quan chức năng cho biết, hành vi này không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật, mà còn có nguy cơ cổ súy cho tệ nạn, làm lệch lạc nhận thức trong xã hội, đặc biệt là với giới trẻ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, có trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội, đồng thời chung tay xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh: Tuyệt đối không đăng tải, lan truyền những nội dung giả mạo, gây hoang mang dư luận, cổ vũ cho các hành vi bạo lực, tệ nạn xã hội hay đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.