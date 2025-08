LTS: Trong bối cảnh địa chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc đua chuyển đổi xanh đang định hình lại dòng chảy vốn đầu tư quốc tế, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ như một điểm đến hàng đầu tại châu Á. Số liệu mới công bố cho thấy, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 21,52 tỷ USD, mức tăng trưởng ấn tượng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, vốn FDI giải ngân cũng đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1%, phản ánh tiến độ triển khai dự án hiệu quả và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.



Sự tăng tốc này không chỉ là con số, mà là minh chứng rõ ràng cho niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Từ các đại dự án sản xuất chế biến, làn sóng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cho đến sự bùng nổ của bất động sản công nghiệp, Việt Nam đang trở thành “tâm điểm” trong chiến lược mở rộng hiện diện ở Đông Nam Á của các tập đoàn đa quốc gia.



Tuyến bài “Việt Nam – điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI trong kỷ nguyên tái cấu trúc” do Dân Việt triển khai sẽ phân tích toàn diện các yếu tố làm nên sức hút đặc biệt của Việt Nam: từ chính sách, nhân lực, hạ tầng đến xu hướng chuyển dịch sản xuất, đầu tư xanh và cải cách thể chế.

Bài 1: FDI vào Việt Nam tăng gần 33%: Làn sóng đầu tư mới đang định hình bản đồ kinh tế châu Á

Tại khu vực Châu Á, trong bối cảnh kinh tế, xã hội, địa chính trị thế giới nhiều biến động, cùng các yếu tố nội tại, tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự khác biệt giữa các quốc gia. Thậm chí, ở khu vực ASEAN, từng quốc gia cũng đang cho thấy sự thay đổi về đối tác đầu tư lớn, các lĩnh vực đầu tư trọng yếu. Trong đó, sự tăng trưởng vốn FDI trong khu vực ASEAN chủ yếu tập trung tại các nước Singapore, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

Mặc dù cuộc đua thu hút vốn FDI đang diễn ra giữa các nước trong khu vực ngày càng gay gắt, lượng vốn FDI chảy vào Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây và Việt Nam nổi lên như một điểm sáng mới trong thu hút FDI trong khu vực.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), thu hút vốn FDI cả năm 2024 đạt gần 38,23 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; vươn lên vị trí thứ 3 về thu hút FDI khu vực.



Vốn FDI vào Việt Nam nửa đầu 2025 cao nhất cùng kỳ 5 năm

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/6, vốn FDI thực hiện ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% và là con số cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đại diện Cục Thống kê, đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng trong 5 năm qua.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm các năm 2021 - 2025 (tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê

Cụ thể, 1.988 dự án đầu tư mới (tăng 21,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký mới đạt gần 9,3 tỷ USD. 826 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 31,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 8,95 tỷ USD (gấp 2,2 lần cùng kỳ). Ngoài ra, 1.708 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 7,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỷ USD (tăng 73,6% so cùng kỳ).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 12 tỷ USD, chiếm 55,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,17 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; cấp nước và xử lý chất thải với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,18 tỷ USD và 902,9 triệu USD.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 38,2%) và số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 56,5%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch góp vốn, mua cổ phần (chiếm 40,9%).

Vốn FDI từ những quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, 92 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 4,6 tỷ USD, chiếm hơn 21,4% tổng vốn đầu tư, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 3 tỷ USD, chiếm gần 14,3% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia với số vốn lần lượt là 2,55 tỷ USD; 2,15 tỷ USD và 1,59 tỷ USD.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, Malaysia, Thụy Điển ghi nhận mức tăng đột biến. Malaysia tăng 20 bậc so với cùng kỳ, nổi bật với dự án xây dựng Công viên Yên Sở tại Hà Nội (tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 1,12 tỷ USD) điều chỉnh vốn trong tháng 5. Thụy Điển tăng 59 bậc với dự án cấp mới lớn trong tháng 6 là Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester (tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD) đầu tư lĩnh vực sản xuất polyester tái chế, tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa tại Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Gia Lai.

Các đối tác nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 30,1%, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 18,5%) và số giao dịch vốn gián tiếp nước ngoài (chiếm 26,5%).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2025. TP Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,66 tỷ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 2,8 lần cùng kỳ. Bắc Ninh đứng thứ hai với gần 3,15 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 7,1% so với cùng kỳ. TP.HCM đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,7 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2025. Đáng chú ý, vốn đầu tư điều chỉnh tăng gấp 2,2 lần và vốn góp, mua cổ phần tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cả số lượng dự án đầu tư mới, số lượt điều chỉnh vốn và giao dịch vốn góp, mua cổ phần đều tăng, phản ánh rõ nét niềm tin ngày càng được củng cố của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam. Nhà đầu tư không chỉ tiếp tục lựa chọn Việt Nam là điểm đến mới mà còn sẵn sàng mở rộng quy mô các dự án hiện hữu.



Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguồn: Cục Thống kê

Nhiều lợi thế tạo cơ hội cho Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Hàng loạt đại diện các quỹ, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và nhận định Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới.



Ông Jeong Ji-Hoon, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu đang trải qua sự biến động mạnh mẽ, Việt Nam vẫn duy trì được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

"Việt Nam vẫn là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh dòng vốn đầu tư vào các quốc gia khác có dấu hiệu giảm sút. Với việc đầu tư vào hạ tầng quy mô lớn và sự cam kết của Chính phủ đối với các chính sách thu hút FDI, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tiềm năng nhất trong khu vực", ông Jeong Ji-Hoon nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, dòng vốn FDI chất lượng cao tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như điểm đến sản xuất mới của các tập đoàn công nghệ toàn cầu giữa làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhấn mạnh, các ngành công nghệ cao như bán dẫn, trung tâm dữ liệu và AI đang dẫn dắt xu hướng đầu tư mới. Những dự án quy mô lớn từ các tên tuổi như: Intel, Amkor, NVIDIA, Hana Micron hay CT Group không chỉ củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn thúc đẩy nhu cầu phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng, môi trường và công nghệ.

Theo ông David Jackson, Chính phủ Việt Nam cũng đang điều chỉnh chiến lược phát triển khu công nghiệp, chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng. Theo quy định mới, các địa phương chỉ được phê duyệt khu công nghiệp mới khi tỷ lệ lấp đầy đạt ít nhất 60%.

Kinh doanh bất động sản là ngành đứng thứ 2 thu hút vốn FDI vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 5,17 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025. Ảnh: Hạnh Phúc

Đồng thời, các chính sách ưu đãi thuế, tài chính xanh, phi tập trung hóa thẩm quyền đầu tư và rút ngắn thời gian cấp phép xuống còn 15 ngày đối với các dự án công nghệ cao đang góp phần nâng cao tính cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là sự xuất hiện của các khu công nghiệp sinh thái và khu phức hợp tích hợp nhà ở – dịch vụ – logistics. Những mô hình này không chỉ cung cấp mặt bằng sản xuất, mà còn tạo ra hệ sinh thái hoàn chỉnh, hướng tới phát triển bền vững. Đây là lợi thế then chốt để thu hút các nhà đầu tư dài hạn trong bối cảnh xu hướng "xanh hóa" chuỗi cung ứng toàn cầu đang gia tăng", ông David Jackson khẳng định.



Theo CBRE, Việt Nam vẫn duy trì sức hút nhờ môi trường đầu tư cải thiện và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đạt được thỏa thuận khung thương mại với Mỹ là một tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó, tiến trình cải cách hành chính, đặc biệt là hợp nhất tỉnh thành và tinh gọn bộ máy hứa hẹn tạo chuyển biến tích cực dài hạn cho thị trường Việt Nam, nhất là lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục, mở rộng quỹ đất và thúc đẩy sự hình thành các khu thương mại tự do, đây vẫn là nền tảng cho chu kỳ phát triển bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với những bất ổn địa chính trị và các chính sách bảo hộ gia tăng, việc Việt Nam vẫn thu hút được dòng vốn FDI mạnh mẽ là một thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, tăng trưởng FDI không chỉ đơn thuần là về số lượng mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của các tập đoàn quốc tế trong việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng và tìm kiếm điểm đến thay thế Trung Quốc.



(Còn tiếp...)