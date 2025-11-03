FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

Cách đây ít phút, trong thông báo chính thức trên trang chủ FIFA, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) đã giữ nguyên quyết định xử phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7y cầu thủ nhập tịch do sử dụng hồ sơ giả mạo.

"Sau khi xem xét các lập luận và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên hình phạt đối với FAM, cũng như 7 cầu thủ liên quan", thông báo của FAC cho biết.

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia (áo vàng). Ảnh: AFC.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 11,5 tỷ đồng. Các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Joao Figueireido nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng, tính từ ngày 26/9.

Sau khi có kết quả kháng cáo, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời gian xử lý trung bình một vụ việc của CAS trong giai đoạn 2019-2024 vào khoảng 5,7 tháng.

Về phía ĐT Malaysia, họ đối mặt nguy cơ bị xử thua các trận đấu có sự góp mặt của từng người trong 7 cầu thủ kể trên, bao gồm 2 trận thắng ĐT Nepal và ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Quyết định này thuộc về Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), và có thể sẽ được đưa ra sớm trong thời gian tới.