Tin nóng 2/11: FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Một bộ phận dư luận bóng đá Malaysia cho rằng, việc LĐBĐ Thế giới (FIFA) hoãn binh vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) (đáng lẽ phải có từ ngày 30/10), cho thấy vụ việc liên quan hồ sơ nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch có chuyển hướng mới, mang lại hy vọng án phạt sẽ được giảm nhẹ hoặc đảo ngược.

Mặc dù vậy, theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, điều này chưa hẳn là một sự hy vọng, mà trái lại có thể còn là tin xấu hơn cho FAM và bóng đá Malaysia. Ông viết: "Có vẻ như FIFA đang dành thời gian để đảm bảo những phát hiện của họ là chính xác và đầy đủ. Họ cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nếu sự việc được đưa đến CAS - Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế”.

FIFA chặn đường LĐBĐ Malaysia kiện lên CAS?

Qua đó, cho thấy kế hoãn binh của FIFA là có lý do, phù hợp với những chứng cứ mới từ báo chí Argentina vừa tiết lộ về nguồn gốc của cầu thủ Facundo Garces là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị xử phạt, không liên quan gì đến Malaysia, sẽ làm khó khăn hơn khả năng kiện của FAM lên CAS nếu kết quả kháng cáo bất lợi.

AC Milan ra hạn chót cho Gimenez chứng minh giá trị

Theo Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez đã được AC Milan đặt ra hạn chót đến tháng 1 để thuyết phục ban lãnh đạo rằng anh xứng đáng được giữ lại CLB. Tiền đạo 24 tuổi, cập bến sân San Siro từ Feyenoord với mức phí 28,5 triệu euro hồi đầu năm, đến nay vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ rệt tại Serie A.

Milan hiện tích cực tìm kiếm các phương án tấn công mới, và Gimenez có thể được đưa vào một thương vụ trao đổi với tiền đạo Artem Dovbyk của Roma. Ngoài ra, đội bóng áo đỏ - đen thành Milano cũng đang theo dõi một loạt chân sút khác như Joshua Zirkzee (Manchester United), Joaquin Panichelli (Strasbourg) và Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), trong kế hoạch củng cố hàng công dài hạn.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ cách thay đổi văn hóa tập luyện ở ĐT Việt Nam

Trong quá trình tái thiết ĐT Việt Nam sau giai đoạn sa sút thời HLV Philippe Troussier, HLV Kim Sang-sik khẳng định ông chọn cách tiếp cận khác biệt, dựa trên hiệu suất hiện tại thay vì danh tiếng hay độ tuổi.

HLV Kim Sang-sik. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về phương pháp huấn luyện, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Tôi rà soát kỹ dữ liệu để tìm ra vấn đề. Tôi chọn phương án không phân biệt tuổi tác – cầu thủ nào có phong độ và thái độ tốt sẽ được trao cơ hội. Khi các cầu thủ cảm nhận được sự công bằng, họ nỗ lực hơn, tập trung hơn và tinh thần toàn đội thay đổi rõ rệt”.

HLV Kim Sang-sik cũng chỉ ra hạn chế lớn trong cách tập luyện của cầu thủ Việt Nam – điều mà ông xác định là nguyên nhân khiến hiệu quả thi đấu thấp. “Tôi nhận thấy cầu thủ Việt Nam thường ngã là nằm luôn, chỉ đứng dậy khi được xịt thuốc hay uống nước. Tôi thống kê và nhận thấy thời gian bóng thực tế chỉ khoảng 45 phút mỗi trận – quá ít. Vì vậy, tôi yêu cầu thay đổi”.

Messi lập siêu phẩm, Inter Miami thất bại cay đắng

Sáng nay, Inter Miami có chuyến làm khách trên sân của Nashville SC trong trận lượt về vòng 1/8 play-off MLS Cup. Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Javier Mascherano khởi đầu rất tệ và bị dẫn trước 0-2 sau khi thủng lưới 2 lần trong hiệp 1.

Bị dẫn 0-2 cho đến phút 89 trong trận đấu nhận nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài, phải đến phút 90, Inter Miami mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong tình huống này, sau khi nhận đường chuyền của De Paul, El Pulga tung cú dứt điểm kĩ thuật, ghi bàn thắng danh dự tuyệt đẹp cho Inter Miami. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bàn thắng quý giá của Messi không đủ để giúp Inter Miami giành vé vào tứ kết play-off MLS Cup 2025. Ở trận lượt đi trên sân nhà, đội bóng của HLV Javier Mascherano đã giành chiến thắng 3-1 nhờ cú đúp của Messi và 1 bàn thắng của Allende. 2 đội sẽ phải bước vào trận đấu quyết định trong thể thức "best-of-three", diễn ra vào ngày 9/11 trên sân Chase.

Chia tay bạn gái, Lamine Yamal báo tin vui cho CĐV Barcelona

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport mới đây, khi được hỏi về thông tin cho rằng mối quan hệ giữa anh và Nicki Nicole đã tan vỡ, Lamine Yamal trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi chỉ đơn giản là quyết định chia tay, và chỉ có thế thôi. Mọi chuyện bị thêu dệt đều không liên quan gì đến chúng tôi. Không hề có vấn đề nào về sự không chung thủy”.

Lamine Yamal và Nicki Nicole chấm dứt chuyện tình sau 3 tháng công khai hẹn hò.

Trước khi Lamine Yamal chính thức xác nhận anh và Nicki Nicole đã đường ai nấy đi, đã xuất hiện tin đồn rằng tiền đạo cánh phải 18 tuổi này lén lút “vui vẻ” cùng người mẫu Anna Gegnoso trong 1 khách sạn tại Milan, trong chuyến đi sang Italia chơi sau trận Barcelona thua Real Madrid 1-2 tại vòng 10 La Liga. Trong chuyến đi đó, Nicki Nicole không đi cùng Lamine Yamal vì bận công việc tại Argentina.

Về phía Nicki Nicole, nữ ca sĩ 25 tuổi vẫn chưa lên tiếng về việc chia tay Lamine Yamal. Tuy nhiên, trên Instagram, cô đã xóa toàn bộ hình ảnh và các bài đăng liên quan đến cầu thủ người Tây Ban Nha.