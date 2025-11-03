"Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt"

Cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir Ismail khuyên bóng đá Malaysia đừng mơ mộng

Bóng đá Malaysia đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố thêm bằng chứng xác thực về việc 7 cầu thủ của họ đã được nhập tịch trái phép. Những dữ liệu mới được FIFA thu thập, trong đó có các tài liệu gốc từ cơ quan hộ tịch Argentina, gần như đã chấm dứt mọi cơ hội biện minh của LĐBĐ Malaysia (FAM).

Theo tiết lộ mới nhất từ Sabado Velez, kênh truyền thông của CLB Velez Sarsfield (Argentina), nơi cầu thủ nhập tịch Malaysia, Imanol Machuca, đang thi đấu, buổi điều trần kháng án đã được FIFA tổ chức vào ngày 30/10 vừa qua. Trong đó, nhóm luật sư bào chữa cho Machuca đã trình bày lập luận trước FIFA. Kênh Sabado Velez thông báo trên Instagram: “Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 3/11 hoặc 4/11”.

ĐT Malaysia đang chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA.

Theo báo giới Malaysia, nếu như thất bại trong việc kháng cáo lên FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ tiếp tục nộp hồ sơ lên CAS để tìm công lý. Họ đang đối diện với nguy cơ chịu án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). ĐT Malaysia có thể bị xử thua trong hai trận đấu gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal hay thậm chí là loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Nếu LĐBĐ Malaysia (FAM) tiếp tục kháng cáo lên CAS, quá trình có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí qua năm sau. Điều đó đồng nghĩa với việc ĐT Malaysia sẽ rơi vào trạng thái “lửng lơ”, không rõ có được tham dự vòng loại Asian Cup hay không. Trong bối cảnh niềm tin người hâm mộ sụt giảm nghiêm trọng, giới chuyên môn nhận định đây là “cuộc khủng hoảng thể chế” chưa từng có trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Mới đây, tạp chí Wall Pass đã bất ngờ chỉ ra con đường pháp lý có thể giúp FAM thoát án phạt nặng từ FIFA. Theo tạp chí này, "ngoại giao mới là chìa khóa" - bài học mà Indonesia từng thành công khi tránh bị FIFA trừng phạt sau thảm kịch sân Kanjuruhan năm 2022.

Tạp chí này cho biết: "Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt, nhưng một tia hy vọng vẫn còn le lói. Thay vì tập trung vào các biện pháp pháp lý, con đường ngoại giao có thể là chìa khóa để bóng đá Malaysia thoát khỏi án phạt nặng nề.

Cựu danh thủ bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir Ismail - Ảnh: Metro.

FIFA không chỉ là một cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu mà còn là một thể chế chính trị phức tạp. Các quyết định của tổ chức này thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, sự thuyết phục và đôi khi là cả tiêu chuẩn kép. Trong bối cảnh này, những lập luận mạnh mẽ nhất không phải lúc nào cũng nằm trong các bản tóm tắt pháp lý mà được thể hiện thông qua các kênh ngoại giao.

Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, cựu danh thủ bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir Ismail khuyên các CĐV nước này đừng nên mơ mộng vào đơn kháng cáo của FAM có thể đảo ngược tình thế vì "FIFA sẽ không thay đổi quyết định". Theo người đàn ông 71 tuổi này, chính nhiếp chính vương Tunku Mahkota Ismail đã tiết lộ rằng "FIFA sẽ không thay đổi án phạt".

"Tại sao mọi người phải chờ đợi... Chính Tunku Mahkota Ismail đã thừa nhận rằng hình phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ không thay đổi. Vì vậy theo tôi mọi người không cần phải thức trắng đêm để mong chờ một quyết định khác.

Chúng ta phải chấp nhận và sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Nếu đơn kháng cáo của chúng ta bị bác bỏ, FAM có thể đưa vụ việc lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao). Điều quan trọng là người hâm mộ phải chuẩn bị và chấp nhận điều đó", ông Datuk Jamal Nasir Ismail nói với báo điện tử My Metro (Malaysia).