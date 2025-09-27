FIFA xử phạt FAM và 7 cầu thủ Malaysia, CĐV Việt Nam quan tâm nhất điều gì?

FIFA “ra tay”, người hâm mộ ĐT Việt Nam cùng hy vọng 1 điều

Hôm qua (26/9), thông tin rất nóng có liên quan trực tiếp đến ĐT Việt Nam đã được FIFA đưa ra. Theo đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã quyết định xử phạt FAM và 7 cầu thủ Malaysia do vi phạm Điều 22 trong Quy định Kỷ luật FIFA liên quan đến việc làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.

Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) nêu rõ: Theo thông báo từ FIFA, FAM đã gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu lên FIFA kèm theo các tài liệu bị sửa đổi để đăng ký 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garces, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Những cầu thủ này đã ra sân trong trận ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10/6/2025 trên sân Bukit Jakil (Malaysia).

Kết quả trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam vào ngày 10/6 vừa qua nhiều khả năng có thay đổi. Ảnh: VFF

Sau khi tiến hành thủ tục xem xét và đánh giá chứng cứ, Ủy ban Kỷ luật FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (franc Thụy Sĩ). 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông báo quyết định. Đồng thời, vấn đề tư cách thi đấu của các cầu thủ này đã được chuyển tới Tòa án Bóng đá FIFA để tiếp tục xem xét.

Theo quy định, FAM và các cầu thủ nói trên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, đồng thời cũng có thể kháng cáo lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA theo quy định hiện hành. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

Tiếp nhận thông tin này, trên các diễn đàn bóng đá, đông đảo người hâm mộ Việt Nam thể hiện sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là câu chuyện kết quả ĐT Malaysia đã thắng ĐT Việt Nam 4-0 có sự thay đổi hay không. Nhiều CĐV khẳng định, sau khi FIFA ra án phạt, AFC sẽ chờ đến hết thời gian kháng cáo của FAM. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, FAM cùng 7 cầu thủ Malaysia phải chịu án phạt của FIFA và theo đó, AFC nhiều khả năng sẽ hủy kết quả trận đấu trên sân Bukit Jalil và xử ĐT Việt Nam thắng 3-0.

Không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam khẳng định, đó cũng là điều rất công bằng. Lý do được đưa ra là ĐT Malaysia sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch không hợp lệ ở trận đấu đó nên dẫn đến sự thiếu trung thực và ĐT Việt Nam thất bại là sự oan uổng. Do đó, FAM và 7 cầu thủ Malaysia bị phạt nặng, đồng thời ĐT Việt Nam được xử thắng cũng là hợp lý và chính là bài học để nhiều đội tuyển trong khu vực coi đó là bài học sâu sắc đối với cách làm bóng đá theo kiểu nhập tịch cầu thủ quá nhiều và quá “thần tốc”.

