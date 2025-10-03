Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] - biểu tượng toàn cầu trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 11:21 GMT+7
Biểu tượng toàn cầu, huyền thoại âm nhạc G-DRAGON vừa chính thức công bố chi tiết về chuyến lưu diễn thế giới được mong chờ bậc nhất mang tên G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], đánh dấu màn trở lại đỉnh cao trên sân khấu quốc tế.
Sự hợp tác giữa Galaxy Corporation và AEG Presents hứa hẹn mang đến một chuyến lưu diễn bùng nổ, mãn nhãn và đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ khắp năm châu.

Được thực hiện bởi AEG Presents, 8Wonder và ER CMG, sự kiện G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Hà Nội đồng hành bởi VPBank, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8/11/2025 tại 8Wonder Ocean City.

Theo đó, đợt bán vé sớm dành cho thành viên chính thức G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP Presale sẽ diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối (giờ địa phương), ngày 7/10 (Thứ Ba). Ngay sau đó, sẽ là đợt bán vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale) diễn ra từ 10h sáng đến 11h59 tối (giờ địa phương), ngày 8/10 (Thứ Tư). Đợt mở bán vé chính thức sẽ bắt đầu từ 10h sáng, ngày 9/10 (Thứ Năm). Vui lòng truy cập trang bán vé chính thức: vinwonders.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Chuyến lưu diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] khởi động từ tháng 3/2025 tại Hàn Quốc, đã đi qua 15 thành phố với tổng cộng 30 đêm diễn. Với mỗi đêm diễn đều cháy vé, G-DRAGON liên tục khẳng định đẳng cấp với nguồn năng lượng bùng nổ và phong độ đỉnh cao, làm say đắm khán giả trên khắp thế giới.

Là thành viên gạo cội của BIGBANG, G-DRAGON từ lâu đã được xem như nguồn cảm hứng thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-POP trên toàn cầu, nổi bật với âm nhạc đột phá cùng sức ảnh hưởng định hình xu hướng thời trang. Sau 7 năm vắng bóng các dự án solo, anh đã có màn trở lại bùng nổ vào năm 2024 với single “POWER”, nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng và nhận về vô số lời khen ngợi. Tiếp nối thành công ấy, ngày 25/2/2025, G-DRAGON chính thức phát hành album phòng thu thứ ba được chờ đợi từ lâu, “Übermensch”, cũng là dự án solo dài hơi đầu tiên sau hơn 11 năm. Với các ca khúc “TOO BAD” và “DRAMA”, album đã nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình. “Übermensch” không chỉ mở ra một chương mới táo bạo trong sự nghiệp của G-DRAGON, mà còn khẳng định di sản của anh như một nghệ sĩ luôn tiến hóa và không ngừng phá vỡ mọi giới hạn sáng tạo.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] TẠI HÀ NỘI, đồng hành bởi VPBank

Thời gian8/11/2025 (Thứ Bảy)
Địa điểm8Wonder Ocean City
Bán vé sớm cho thành viên chính thức
G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP PRESALE
Thời gian đăng ký khảo sát		Từ 10h sáng, 3/10 (Thứ Sáu) đến 11h59 tối, 5/10 (Chủ Nhật)
Bán vé sớm cho thành viên chính thức
G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP PRESALE		7/10 (Thứ Ba), từ 10h sáng đến 11h59 tối
Bán vé sớm dành cho khách hàng VPBank (VPBank Presale)8/10 (Thứ Tư), từ 10h sáng đến 11h59 tối
Mở bán vé chính thứcBắt đầu từ 10h sáng, 9/10 (Thứ Năm)

Lịch trình G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]

- 20 & 21/10: Osaka - Kyocera Dome Osaka [ENCORE]

- 1 & 2/11: Đài Bắc - Taipei Dome [ENCORE]

- 8/11: Hà Nội - 8Wonder Ocean City

- 12, 13 & 14/12: Seoul - Gocheok Dome [ENCORE]

Về G-DRAGON

G-DRAGON là một biểu tượng văn hóa toàn cầu. Là thành viên của nhóm nhạc nam K-POP đình đám BIGBANG, anh đã góp phần định hình lại diện mạo âm nhạc châu Á với phong cách âm nhạc đột phá, gu thời trang táo bạo và thần thái cuốn hút trên sân khấu. Được biết đến với khả năng hòa trộn nhiều thể loại âm nhạc cùng tư duy sáng tạo mang tính thử nghiệm, G-DRAGON đã phát hành nhiều album solo thành công vang dội, vừa chinh phục khán giả đại chúng, vừa nhận được sự tán dương của giới phê bình. Ảnh hưởng của anh vượt xa lĩnh vực âm nhạc, để lại dấu ấn bền vững trong thời trang và văn hóa, khẳng định vị thế một “người kiến tạo xu hướng” không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.

FAM Official Instagram (@fanplusonedotcom)
FAM Official Facebook (@fanplusonedotcom)
FAM Official X (@FANPLUS1DOTCOM)
G-DRAGON Official Weibo (@GDRAGON_OFFICIAL)

Về AEG Presents

Kết hợp sức mạnh của các sự kiện trực tiếp cùng tầm nhìn phát triển nghệ sĩ bền vững, AEG Presents là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Với hoạt động trải dài trên bốn châu lục, công ty luôn duy trì cam kết mạnh mẽ với nghệ thuật, sự sáng tạo và cộng đồng. Những lễ hội âm nhạc mang tính biểu tượng do AEG Presents tổ chức, bao gồm Coachella Valley Music & Arts Festival, New Orleans Jazz & Heritage Festival, cùng với American Express Presents BST Hyde Park, Stagecoach, Hangout Festival, Electric Forest và Firefly, đã trở thành những chuẩn mực mới cho trải nghiệm nhạc sống trên toàn cầu. AEG Presents cũng là đơn vị đứng sau các chuyến lưu diễn thế giới của loạt nghệ sĩ như The Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift, Celine Dion, Justin Bieber, Kenny Chesney, Paul McCartney, Katy Perry và nhiều tên tuổi khác. Thông qua mạng lưới các câu lạc bộ, nhà hát, sân vận động, nhà thi đấu cùng những thương hiệu đối tác uy tín như Goldenvoice, Messina Touring Group, Concerts West, The Bowery Presents, PromoWest Productions, Marshall Arts, Madison House Presents và Zero Mile Presents, AEG Presents đã kiến tạo một hệ sinh thái độc đáo, giúp nghệ sĩ phát triển và mở rộng sức ảnh hưởng đến khán giả toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aegpresents.com.
Theo dõi AEG tại: Website chính thức | Instagram | Facebook | TikTok | X.

Từ khóa:

