Mới đây, tại Hội trường khu công nhân Supe, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao) đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025. Ảnh: H.M

Theo báo cáo của Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS: HNX), năm 2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 3.600 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 216,19 tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ; đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 85,89 tỷ đồng, bằng 170% so với kế hoạch năm, tăng 136% so với cùng kỳ.

Điều đáng chú ý, Supe Lâm Thao là doanh nghiệp đang có nhiều công nhân, người lao động làm việc nhất trên địa bàn Phú Thọ, với khoảng 1.850 người. Song dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hay bão lũ, thiên tai, công ty vẫn luôn tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, với mức thu nhập bình quân hiện đã tăng lên 17,25 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài tiền lương hàng tháng, trong các dịp lễ, tết, ngày thành lập Công ty, Supe Lâm Thao đều có quà tặng bằng tiền và hiện vật, chưa kể tiền lương bổ sung tháng 13.

Đặc biệt, Supe Lâm Thao luôn đảm bảo đầy đủ chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định, 100% người lao động được đóng bảo hiểm Xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, chú trọng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; cải tiến và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca. Với đặc thù môi trường làm việc trong nhà máy sản xuất hóa chất, Supe Lâm Thao thường xuyên bồi dưỡng thêm các loại thức uống bổ dưỡng như nước yến, đông trùng hạ thảo, nước chanh đường, nước Orezon cho người lao động trong dịp nắng nóng.

Người lao động được chi tiền may đồng phục với mức 5 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, họ còn được trang bị thêm phương tiện làm việc bằng áo khoác gió. Nữ lao động công ty được tặng thêm 1 bộ áo dài truyền thống với mức 1 triệu đồng/người.

Ông Phạm Thanh Tùng, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025 và Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hoa Mua

Vào các dịp lễ tết, Công ty tri ân người lao động bằng nhiều quà tặng hiện vật có giá trị và thiết thực với cuộc sống như quạt cây, nồi chiên không dầu, nồi lẩu, bếp nướng... Năm nào Supe Lâm Thao cũng có hoạt động chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho người lao động với mức 500.000 đồng/người, song năm nay lãnh đạo doanh nghiệp đã quyết định tăng lên 1 triệu đồng/người.

Chỉ tính riêng năm 2024, Supe Lâm Thao đã tổ chức 5 đợt cho người lao động đi du lịch ở Thanh Hóa với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty tổ chức cho 62 công nhân viên lao động tiêu biểu đi tham quan, học tập tại Singapore và Malaysia, tạo điều kiện cho người lao động được nâng cao hiểu biết về các quốc gia phát triển trong khu vực, tạo thêm động lực cho người lao động tích cực thi đua, lao động sản xuất.

Hiếm có nhà máy hóa chất nào mà môi trường làm việc lại sạch sẽ, trong lành như ở đây, bởi khắp nơi đều có cây xanh tỏa bóng mát, ngăn bụi, hồ sinh thái... Riêng khuôn viên khu văn hóa, thể thao, có thể nói Supe Lâm Thao đầu tư xịn nhất tỉnh Phú Thọ, với các sân tennis, bóng đá, pickeball, bóng chuyền, bể bơi... Từ các sân thể thao này, Supe Lâm Thao đã tổ chức nhiều hội thi, giải đấu nội bộ và từ đây đã xuất hiện những cá nhân có thành tích thể thao vượt trội, tham gia vào các giải thi đấu quy mô lớn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mặc dù gọi là đi làm công nhân, nhưng người lao động ở đây "sướng" như ở nhà khi Supe Lâm Thao liên tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc với "5 nhà": Nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo và nhà tập thể tại Xí nghiệp NPK Hải Dương. Quần áo bảo hộ lao động của công nhân không phải lo giặt giũ, cứ hết ca làm việc thay ra là có máy giặt, máy sấy xử lí sạch sẽ.

Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng Giấy khen của Tập đoàn HCVN cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024.

Ông Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2024.

Với việc tăng cường thực hiện dân chủ, tạo sự thống nhất, đoàn kết, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện trong Công ty, phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường. Năm 2024, đã có 147 đề tài, sáng kiến của 408 tác giả được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận, làm lợi khoảng 16 tỷ đồng.

Trước đó, đề tài “Thiết kế và xây dựng phương án áp dụng them thông minh QR Code trong công tác quản lý vòng đời sản phẩm phân bón Lâm Thao” của Supe Lâm Thao đã đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao và ông Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn trao tặng danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc” của Công ty giai đoạn 2020-2025 cho 5 cán bộ. Ảnh: H.M

Với sự cố gắng vượt bậc trong năm 2024, Công ty có 74 tập thể lao động tiên tiến, 229 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 80 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 874 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; 522 cá nhân lao động tiên tiến.

Tại Hội nghị, ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao cho biết, phát huy thành tích đạt được, năm 2025, Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.801 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.545 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng; nộp ngân sách: 63,431 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.