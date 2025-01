Gần 60 người thương vong trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Theo Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia, tại báo cáo của Bộ Công an, trên toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 33 vụ, giảm 16 người chết, giảm 26 người bị thương.



Kết quả Xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã xử lý 8.870 trường hợp; tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô, 81 phương tiện khác; tước 649 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 874 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.909 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.222 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp; quá khổ giới hạn 06 trường hợp; chở quá số người quy định 94 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển. (Ảnh: Trung Nguyên)

Kết quả tuần tra kiểm soát liên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã bố trí 170 ca. Kiểm soát 11.442 phương tiện (999 xe khách, 1.370 xe tải, 2.373 xe con, 238 xe container, 6.457 mô tô, 5 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 t/h vi phạm (137 xe khách, 100 tải, 169 xe con, 15 xe container, 860 mô tô, 0 phương tiện khác).

Ngày 25/01/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp) ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn có 5 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong đó có phản ánh về việc ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vành đai 3... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Từ chiều ngày 24/01/2025, lưu lượng phương tiện từ Hà Nội đi các tuyến vành đai 3, Vành đai 2, tuyến Quốc lộ 5, Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái và một số tuyến trục chính xuyên tâm thành phố lưu lượng đông các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tại TP.Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP. HCM Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, xe đông di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông.



Với quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 gắn với chủ đề của Năm ATGT 2025, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường lực lượng trực chiến 100% trong những ngày tết.

Cục CCSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo CSGT các địa phương tăng cường hướng dẫn, điều hành giao thông, đặc biệt hai thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các địa phương giáp ranh hướng dẫn, điều tiết giao thông trên các tuyến ra, vào thành phố đặc biệt từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam và từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Mặc dù, lưu lương phương tiện tăng cao nhưng di chuyển trật tự, an toàn không để xảy ùn tắc giao thông.