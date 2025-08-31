Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:30 GMT+7

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

+ aA -
Nam Phong (Theo Sixth Tone) Chủ nhật, ngày 31/08/2025 14:30 GMT+7
Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang làm mới cách thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Từ thuốc giảm đau đặt trước mộ Tào Tháo đến sách ôn thi y khoa cho Hoa Đà

Tại lăng mộ Tào Tháo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, người đến viếng không chỉ mang hương hoa, mà còn để lại những món quà ít ai ngờ tới: thuốc ibuprofen, thuốc giảm viêm và cả thư tay. Một thanh niên tên Huang Ji, 22 tuổi, đã mang bốn loại thuốc đến mộ vị tướng nổi tiếng vì biết ông từng hay đau đầu. Huang Ji nói anh làm vậy để phòng khi một loại thuốc không đủ hiệu quả, hoặc vì “Tào Tháo có thể đã quen dùng thuốc hiện đại”.

Sự xuất hiện của các món đồ này không mang tính giễu cợt. Nhân viên tại bảo tàng gần lăng mộ Tào Tháo đã đặt hẳn một kệ để thu gom quà tặng và thư của người viếng. Họ cho biết đây là biểu hiện của lòng tôn trọng, dù các vật phẩm sẽ sớm bị dọn đi.

Hiện tượng này thu hút chú ý trên mạng xã hội. Một video được hai du khách quay vào giữa tháng 7 cho thấy thuốc giảm đau được đặt ngay trước mộ Tào Tháo, thu hút hơn 240.000 lượt thích trên nền tảng Douyin. Không dừng lại ở đó, hai người còn đến lăng mộ Hoa Đà – danh y nổi tiếng từng chữa bệnh cho Tào Tháo – và để lại một cuốn sách ôn thi y khoa, như một cách truyền tải hài hước và ngưỡng mộ.

Thuốc giảm đau được đặt trước lăng mộ Tào Tháo ở Hà Nam, Trung Quốc. Sixth Tone

Giáo sư Wei Jian thuộc Đại học Sư phạm Sơn Đông cho rằng việc Gen Z sử dụng các vật phẩm hiện đại để tưởng nhớ nhân vật lịch sử phản ánh sự kết nối sáng tạo giữa quá khứ và hiện tại. Theo ông, các món quà này là biểu hiện của sự tưởng nhớ, giúp nhân vật lịch sử trở nên gần gũi và sống động hơn trong tâm trí người trẻ.

Không chỉ giới hạn trong thời Tam Quốc, trào lưu tưởng niệm sáng tạo còn lan sang các nhân vật lịch sử khác. Tại lăng mộ của nhà thơ đời Đường Lý Bạch, người từng nổi tiếng với những bài thơ lấy cảm hứng từ rượu, người đến viếng đã mang theo các loại rượu từ nhiều vùng khác nhau, thậm chí có cả rượu nhập khẩu. Món quà này thể hiện sự tôn trọng với phong cách sống và thi hứng của nhà thơ.

Tại nơi an nghỉ của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu – người được biết đến với tinh thần yêu đời và lối sống phóng khoáng – có người để lại rượu, thuốc lá và cả bộ quân cờ mạt chược. Những món đồ này, theo chia sẻ của người viếng, là để “bà không cô đơn” trong thế giới bên kia và có thể tiếp tục sống với phong cách từng yêu thích.

Cũng trong xu hướng trên, tại Tứ Xuyên, một nhóm bạn trẻ đặt vé tàu cao tốc tại mộ Gia Cát Lượng – vị quân sư lỗi lạc của Lưu Bị. Hành động này mang ý nghĩa tượng trưng: giúp ông hoàn thành giấc mộng Bắc phạt mà ông từng theo đuổi nhưng chưa trọn vẹn. Tương tự, tại lăng mộ Chu Du – danh tướng nổi tiếng với chiến thắng Xích Bích – có người đặt một mô hình tàu sân bay thu nhỏ để biểu thị sự phát triển của hải quân Trung Quốc hiện đại so với thời ông.

Tại tỉnh An Huy, nhiều nghĩa trang ghi nhận sự xuất hiện của các món đồ như búp bê Labubu, vé tàu, điện thoại và máy tính mô hình làm từ giấy. Các xưởng vàng mã tại Trung Quốc đã nắm bắt nhanh xu hướng, sản xuất các loại vật phẩm thờ cúng theo thị hiếu của người trẻ. Một số người cho rằng việc tặng những món quà gần gũi với cuộc sống hiện đại thể hiện sự thấu hiểu và kết nối với người đã khuất, nhất là khi họ từng có sở thích tương tự.

Tuy vậy, trào lưu này cũng tạo ra một số tranh luận. Một bộ phận cho rằng những vật phẩm như thuốc, rượu hay mô hình điện thoại dễ bị hiểu sai, thậm chí trở thành phản cảm nếu thiếu sự chừng mực. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đồng tình rằng đây là biểu hiện của lòng tưởng nhớ, và quan trọng nhất vẫn là thái độ thành kính của người đến viếng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Là một trường hot nhất Việt Nam ở khối ngành Sức khỏe nên dù chỉ chênh nhau 0,01 điểm đã quyết định cơ hội đỗ - trượt. Do vậy, nhiều thí sinh cảm thấy trượt trong ấm ức.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội
'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội
Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội
Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Đọc thêm

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk
Thế giới

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk

Thế giới

Người phát ngôn quân đội Ukraine Viktor Tregubov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các đơn vị Nga gần Dobropillia ở tỉnh Donetsk đã bị cô lập và đang bị bao vây.

'Mưa đỏ' đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp. Tính đến 2h chiều 31/3, Mưa đỏ đã đạt 321 tỷ đồng.

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Cộng đồng mạng thích thú với bộ ảnh của Triệu Thúy Hằng - Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 trong trang phục nữ thanh niên xung phong, lấy cảm hứng từ phim “Mưa đỏ”.

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam
Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam

Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần, tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 31/8 vẫn giữ mốc đỉnh điểm 130,6 triệu đồng lượng. Dịp lễ 2/9 các năm trước, giá vàng không biến động nhiều. Năm nay, giá vàng tăng vọt dẫn đến cảnh tượng chưa từng thấy.

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng 'cây tiền tỷ'
Nhà nông

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng "cây tiền tỷ"

Nhà nông

Hơn một năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã trở thành bệ phóng, giúp nhiều nông dân thoát nghèo và không ít gia đình vươn lên làm giàu, chạm tới ngưỡng “tỉ phú miệt vườn” nhờ cách làm nông hiệu quả.

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng
Nhà nông

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông

Mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng của anh Đoàn Xuân Khiêm, ở thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM) cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ làm chủ công nghệ ương giống.

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng
Gia đình

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng

Gia đình

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô
Nhà nông

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô

Nhà nông

Thời điểm này, ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng (biển Bình Thuận trước đây) đang bước vào vụ cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Bên cạnh đa dạng các loại hải sản tươi sau khai thác được vận chuyển, tiêu thụ thị trường trong và ngoài tỉnh, một số mặt hàng hải sản khô đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên
Nhà nông

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên

Nhà nông

Trả lời phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh... đã và đang được xã Ngũ Chỉ Sơn nỗ lực triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy 'ẩn ý'
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy "ẩn ý"

Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift xác nhận đã đính hôn với Travis Kelce vào ngày 26/8, nhưng bạn gái cũ của Kelce – Kayla Nicole – lại gây chú ý khi liên tục đăng tải các thông điệp đầy ẩn ý.

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine
Thế giới

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems đã mở các nhà máy bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Media

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Media

TP Đà Nẵng rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn cùng khẩu hiệu khắp các nẻo đường tạo nên không khí hân hoan mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Nghiêng say mùa thu' Bắc Hà năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

“Nghiêng say mùa thu" Bắc Hà năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 30/8, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM
Thể thao

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM

Thể thao

CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đạt được thoả thuận chiêu mộ cựu tiền vệ U19 Việt Nam Đoàn Hải Quân. Mùa trước, Đoàn Hải Quân khoác áo CLB TP.HCM (giờ đổi tên thành CLB Công an TP.HCM).

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè
Giảm nghèo nông thôn

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè

Giảm nghèo nông thôn

Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, nay đã hóa thân thành vùng kinh tế sôi động, với các mô hình nông nghiệp hay, như nuôi cá lồng to bự, trồng chè mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho hàng trăm hộ dân.

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng
Nhà nông

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - chủ trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh, ngụ ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền(tỉnh An Giang) tận dụng diện tích đất trống dọc bờ bao xung quanh đồng ruộng để trồng cây nhàu. Cách làm này không chỉ giúp tăng khả năng chắn gió, giữ đất mà còn mang lại thu nhập khá từ việc bán trái nhàu cho các đơn vị sản xuất dược liệu.

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý
Nhà nông

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý

Nhà nông

Xã Hòa Phú là địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk lắp đặt máy chấm sự hài lòng, cho phép người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ chỉ bằng một nút bấm. Thông tin phản hồi được gửi trực tiếp đến lãnh đạo để kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ
Pháp luật

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm
Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mưa bom B-52, chiếc xe TZM dài gần 15 mét vẫn lao lên trận địa để tiếp đạn cho tên lửa SAM-2. Trên cabin, người lính trẻ Lê Quý Họa ngày ấy hiểu rằng mỗi vòng quay vô lăng là một lần thách thức cái chết. Ông và đồng đội – những “cảm tử quân tiếp đạn” – đã góp phần làm nên chiến thắng huyền thoại trong 12 ngày đêm Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

Tin tức

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước
Thế giới

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Thế giới

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.

Giới trẻ Việt 'tung bay' cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9
Xã hội

Giới trẻ Việt "tung bay" cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9

Xã hội

Từ biển xanh nắng vàng, núi rừng mây phủ đến những cánh đồng bạt ngàn, giới trẻ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bên biểu tượng thiêng liêng, biến mỗi hành trình thành trải nghiệm tràn đầy cảm xúc.

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày
Chuyển động Sài Gòn

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày

Chuyển động Sài Gòn

Xã Bình Chánh, TP.HCM vừa chính thức cho phép người dân xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Thủ tục xin phép được giải quyết trong vòng 10 ngày.

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine
Thế giới

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Thế giới

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng
Gia đình

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng

Gia đình

Trứng gà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như phát triển cơ bắp, hỗ trợ tim mạch và não bộ, tăng cường thị lực, cải thiện sức khỏe xương khớp...

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo
Bạn đọc

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo

Bạn đọc

Sau một năm giành độc lập, nước ta đã lập kỳ công tiêu diệt “giặc đói”. Sau 80 năm, điều thần kỳ được tạo ra, chính đất nước từng có 2 triệu người chết đói đã thành “cường quốc” xuất khẩu gạo của thế giới.

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu
Pháp luật

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây số đề "khủng" do hai phụ nữ cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tin đọc nhiều

1

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

4

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Thí sinh 'ấm ức' dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

5

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?