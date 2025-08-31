Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Từ thuốc giảm đau đặt trước mộ Tào Tháo đến sách ôn thi y khoa cho Hoa Đà

Tại lăng mộ Tào Tháo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, người đến viếng không chỉ mang hương hoa, mà còn để lại những món quà ít ai ngờ tới: thuốc ibuprofen, thuốc giảm viêm và cả thư tay. Một thanh niên tên Huang Ji, 22 tuổi, đã mang bốn loại thuốc đến mộ vị tướng nổi tiếng vì biết ông từng hay đau đầu. Huang Ji nói anh làm vậy để phòng khi một loại thuốc không đủ hiệu quả, hoặc vì “Tào Tháo có thể đã quen dùng thuốc hiện đại”.

Sự xuất hiện của các món đồ này không mang tính giễu cợt. Nhân viên tại bảo tàng gần lăng mộ Tào Tháo đã đặt hẳn một kệ để thu gom quà tặng và thư của người viếng. Họ cho biết đây là biểu hiện của lòng tôn trọng, dù các vật phẩm sẽ sớm bị dọn đi.

Hiện tượng này thu hút chú ý trên mạng xã hội. Một video được hai du khách quay vào giữa tháng 7 cho thấy thuốc giảm đau được đặt ngay trước mộ Tào Tháo, thu hút hơn 240.000 lượt thích trên nền tảng Douyin. Không dừng lại ở đó, hai người còn đến lăng mộ Hoa Đà – danh y nổi tiếng từng chữa bệnh cho Tào Tháo – và để lại một cuốn sách ôn thi y khoa, như một cách truyền tải hài hước và ngưỡng mộ.





Thuốc giảm đau được đặt trước lăng mộ Tào Tháo ở Hà Nam, Trung Quốc. Sixth Tone

Giáo sư Wei Jian thuộc Đại học Sư phạm Sơn Đông cho rằng việc Gen Z sử dụng các vật phẩm hiện đại để tưởng nhớ nhân vật lịch sử phản ánh sự kết nối sáng tạo giữa quá khứ và hiện tại. Theo ông, các món quà này là biểu hiện của sự tưởng nhớ, giúp nhân vật lịch sử trở nên gần gũi và sống động hơn trong tâm trí người trẻ.

Không chỉ giới hạn trong thời Tam Quốc, trào lưu tưởng niệm sáng tạo còn lan sang các nhân vật lịch sử khác. Tại lăng mộ của nhà thơ đời Đường Lý Bạch, người từng nổi tiếng với những bài thơ lấy cảm hứng từ rượu, người đến viếng đã mang theo các loại rượu từ nhiều vùng khác nhau, thậm chí có cả rượu nhập khẩu. Món quà này thể hiện sự tôn trọng với phong cách sống và thi hứng của nhà thơ.

Tại nơi an nghỉ của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu – người được biết đến với tinh thần yêu đời và lối sống phóng khoáng – có người để lại rượu, thuốc lá và cả bộ quân cờ mạt chược. Những món đồ này, theo chia sẻ của người viếng, là để “bà không cô đơn” trong thế giới bên kia và có thể tiếp tục sống với phong cách từng yêu thích.

Cũng trong xu hướng trên, tại Tứ Xuyên, một nhóm bạn trẻ đặt vé tàu cao tốc tại mộ Gia Cát Lượng – vị quân sư lỗi lạc của Lưu Bị. Hành động này mang ý nghĩa tượng trưng: giúp ông hoàn thành giấc mộng Bắc phạt mà ông từng theo đuổi nhưng chưa trọn vẹn. Tương tự, tại lăng mộ Chu Du – danh tướng nổi tiếng với chiến thắng Xích Bích – có người đặt một mô hình tàu sân bay thu nhỏ để biểu thị sự phát triển của hải quân Trung Quốc hiện đại so với thời ông.

Tại tỉnh An Huy, nhiều nghĩa trang ghi nhận sự xuất hiện của các món đồ như búp bê Labubu, vé tàu, điện thoại và máy tính mô hình làm từ giấy. Các xưởng vàng mã tại Trung Quốc đã nắm bắt nhanh xu hướng, sản xuất các loại vật phẩm thờ cúng theo thị hiếu của người trẻ. Một số người cho rằng việc tặng những món quà gần gũi với cuộc sống hiện đại thể hiện sự thấu hiểu và kết nối với người đã khuất, nhất là khi họ từng có sở thích tương tự.

Tuy vậy, trào lưu này cũng tạo ra một số tranh luận. Một bộ phận cho rằng những vật phẩm như thuốc, rượu hay mô hình điện thoại dễ bị hiểu sai, thậm chí trở thành phản cảm nếu thiếu sự chừng mực. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đồng tình rằng đây là biểu hiện của lòng tưởng nhớ, và quan trọng nhất vẫn là thái độ thành kính của người đến viếng.

