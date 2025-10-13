Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp "cháy hàng"

Giá bạc cao "chót vót", doanh nghiệp dừng bán

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 13/10, giá bạc trong nước tiếp tục đà tăng mạnh và tạo đỉnh mới. Đây là nguyên nhân khiến người dân "săn tìm" kim loại này tại các thương hiệu bạc lớn tại Hà Nội. Mặc dù vậy, hàng loạt cửa hàng đều thông báo tạm dừng bán ra sản phẩm bạc đầu tư.

Cửa hàng Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông thông báo dừng bán các sản phẩm vàng tích trữ và bạc đầu tư. Ảnh: Thái Nguyễn

Trao đổi với PV, anh Trung Hiếu (phường Ngọc Khánh, Hà Nội) cho biết, nhiều ngày qua, anh đi khắp các cửa hàng bạc tại Hà Nội để mua với mục đích tiết kiệm nhưng các cửa hàng thông báo tạm hết hàng và dừng bán.

"Giá bạc miếng trong thời gian qua liên tục tăng cao nên tôi muốn mua để đầu tư và tích trữ tài sản. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng thông báo dừng bán và chỉ nhận mua vào", anh Hiếu chia sẻ.

Tương tự, anh Quang Đại (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng có như cầu mua bạc làm tài sản tích trữ, tuy nhiên, tìm kiếm nhiều cửa hàng tại Hà Nội vẫn không mua được bạc miếng.

"Tôi đến nhiều cửa hàng hỏi trong mấy ngày nay đều chỉ thấy thông báo hết hàng. Tỷ lệ giá bạc tăng cao còn hơn giá vàng trong thời gian qua và vốn đầu tư nhỏ hơn nên tôi quyết định tìm mua để làm tài sản tích lũy. Tuy nhiên, cũng như vàng, bạc cũng rất khó tìm mua được trong những ngày vừa qua", anh Đại chia sẻ.

Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat thông báo dừng nhận đơn hàng mới với bạc miếng và thỏi từ ngày 10/10 đến nay. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, một số thương hiệu bạc có tiếng như Phú Quý, Ancarat,... trong ngày 13/10 vẫn thông báo tạm dừng bán ra và chưa rõ thời gian mở bán trở lại.

Một nhân viên tại cửa hàng bạc Ancarat (243A Xã Đàn, Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã dừng bán ra từ ngày 10/10. Trong những ngày vừa qua, đông đảo khách hàng cũng đến hỏi mua bạc miếng và thỏi. Tuy nhiên, cửa hàng tạm dừng bán và chỉ giao dịch với một số khách hàng đã có hóa đơn mua cùng lịch hẹn trước đó.

Giá bạc trong nước và thế giới cùng "leo thang"

Tính đến 16 giờ ngày 13/10, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,966 - 2,027 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 27.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 52,426 - 54,053 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); tăng 587.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 614.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng nay.

Tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) niêm yết ở ngưỡng 1,977 - 2,015 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 31.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 51,704 - 53,154 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); tăng 828.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay.

Giá bạc liên tiếp lập đỉnh trong những ngày vừa qua, khiến nhu cầu mua vào ngày càng lớn. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với thị trường thế giới, giá bạc giao dịch ở mức 51,25 USD/ounce vào thời điểm 18 giờ ngày 13/10 (giờ Việt Nam). Trong những ngày qua, giá bạc thế giới cũng giao dịch quanh ngưỡng 50 USD/ounce.

Theo Kitco News, giới chuyên gia cảnh báo giá bạc thế giới có thể bước vào nhịp điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng kéo dài suốt thời gian qua. Mốc 50 USD/ounce đang được xem là vùng “quá mua”, dễ kích hoạt nhịp chốt lời kỹ thuật sau giai đoạn tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 70%, mức tăng được đánh giá là quá nhanh so với diễn biến của các kim loại quý khác.

Nguồn: Trading Economics

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, bà Michele Schneider, Chiến lược gia thị trường trưởng tại MarketGauge cho biết, bà đã thoát khỏi mọi vị thế vàng và bạc của mình vì bà thấy có quá nhiều tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường.

"Vàng và bạc đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc, vì vậy, bạn có thể chốt lời và chờ cơ hội mới để mua vào. Tôi nghĩ chúng ta cần một đợt điều chỉnh, sau đó là một đợt củng cố, rồi một đợt bứt phá. Chúng ta có thể kiên nhẫn một chút để chờ xem điều gì sẽ xảy ra", bà Michele Schneider nhận định.