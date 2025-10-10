Gia Lai: 62 y, bác sĩ tình nguyện lên đường hỗ trợ y tế các tỉnh bị ảnh hưởng nặng sau bão số 11

“Đại sứ của lòng nhân ái”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần chủ động, kịp thời và đầy trách nhiệm của ngành Y tế trong việc đề xuất và tổ chức đoàn công tác lần này. Ông biểu dương sự xung phong của 62 y, bác sĩ, những người đã tình nguyện tạm gác công việc, gia đình để lên đường vì đồng bào.

“Chuyến đi này không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cầu nối nghĩa tình giữa nhân dân Gia Lai và các tỉnh bạn trong lúc khó khăn, thể hiện tinh thần 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc ta”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông cũng căn dặn các thành viên đoàn cần đặt sự an toàn lên hàng đầu trong quá trình công tác, đồng thời giữ vững kỷ luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với người dân địa phương.

Ngày 10/10, tại Sở Y tế tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh tổ chức lễ xuất quân Đoàn công tác hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Bắc đang chịu hậu quả nặng nề do bão số 11.

Ông Trần Kỳ Hậu - Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Trưởng đoàn công tác, chia sẻ trong xúc động: “Trong những ngày qua, trái tim của người dân Gia Lai luôn hướng về miền Bắc, nơi cơn bão số 11 đã để lại thiệt hại nghiêm trọng. Chính những hình ảnh đau thương sau lũ đã thôi thúc chúng tôi hành động”.

Hành trình của những "chiến sĩ áo trắng" Gia Lai đã bắt đầu.

Ông Hậu cho biết, đoàn sẽ phối hợp với y tế địa phương để triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc và tuyên truyền giáo dục sức khỏe. Mỗi thành viên sẽ là một “đại sứ của lòng nhân ái”, lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành y tế Gia Lai.

Đoàn gồm 62 y, bác sĩ tình nguyện từ các đơn vị y tế trong tỉnh, mang theo tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình người giữa lúc đồng bào gặp hoạn nạn.

Hướng về miền Bắc ruột thịt

Đoàn công tác được chia làm 2 đội, mỗi đội 31 người. Một đội do Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn phụ trách, đội còn lại do Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Cát dẫn đầu. Hai đội sẽ trực tiếp đến hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng từ ngày 11 đến 17-10. Riêng Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ cùng đi và chỉ đạo đoàn trong 3 ngày đầu tiên.

Người Gia Lai hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua thiên tai.

Về hậu cần, đoàn được trang bị 600 kg Chloramin B (chia đều cho 2 tỉnh), 4.000 túi thuốc gia đình do Công ty CP Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) tài trợ. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hỗ trợ phương tiện di chuyển từ sân bay Nội Bài đến các điểm công tác.

Song song đó, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 1 tỷ đồng cho mỗi tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh, nâng tổng mức hỗ trợ đợt này lên 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

UBND tỉnh cũng hỗ trợ 50 triệu đồng cho mỗi đội công tác. Các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Gia Lai cũng đóng góp kinh phí để động viên tinh thần đoàn trước giờ lên đường.

Ngay sau lễ xuất quân, Đoàn công tác đã di chuyển ra sân bay Phù Cát để kịp chuyến bay lúc 8 giờ sáng. Họ mang theo không chỉ hành lý và thiết bị y tế, mà còn mang theo nghĩa tình sâu đậm của người dân Gia Lai, hướng về đồng bào vùng lũ.

Hành trình của những "chiến sĩ áo trắng" đã bắt đầu. Trên vai họ là trách nhiệm, trong tim họ là tình thương, với mong muốn nhỏ bé được góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.