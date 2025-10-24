Giá quặng sắt tiếp đà tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhờ kỳ vọng kích thích kinh tế Trung Quốc

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 7/2026 giảm 7 Nhân dân tệ, xuống mức 3.140 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế mới và dữ liệu tiêu thụ thép tích cực từ Trung Quốc.

Giới đầu tư kỳ vọng Trung Quốc sẽ tung ra một số biện pháp hỗ trợ tăng trưởng và củng cố niềm tin tiêu dùng, sau hàng loạt dữ liệu kinh tế ảm đạm và trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ có cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Malaysia từ ngày 24 - 27/10, được giới quan sát kỳ vọng có thể mở ra tín hiệu tích cực cho hoạt động thương mại song phương.

Giá thép giảm nhẹ, quặng sắt nối dài chuỗi tăng nhờ kỳ vọng kích thích kinh tế Trung Quốc

Trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, loại được giao dịch nhiều nhất tăng 0,39%, đạt 777 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 109,08 USD/tấn). Trong khi đó, giá quặng sắt chuẩn tháng 11 trên sàn giao dịch Singapore cũng tăng 0,45%, lên 104,65 USD/tấn.

Theo các thương nhân và chuyên gia phân tích, dữ liệu sản lượng thép lạc quan cho thấy nhu cầu quặng sắt ngắn hạn vẫn vững chắc, là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá. Cụ thể, tổng lượng hàng tồn kho của các sản phẩm thép chính giảm 1,7% trong tuần tính đến ngày 23/10, trong khi sản lượng thép tăng 1%, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel.

Tuy vậy, kỳ vọng dài hạn về sự suy yếu của các yếu tố cơ bản trong quý 4, xuất phát từ lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh và nhu cầu giảm sút theo mùa vẫn là yếu tố cản trở đà tăng của giá quặng sắt.

Giá thép trong nước tiếp tục ổn định.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.