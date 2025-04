Giá USD hôm nay 1/4: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu thuế quan đối ứng từ Tổng thống Trump

Giá USD hôm nay 1/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm nhẹ về mức 103,8 sau khi có nhịp phục hồi "chớp nhoáng" lên ngưỡng 104.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Ông Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street cho rằng thị trường đang lo lắng về nền kinh tế Mỹ, về thuế quan của Trump và ảnh hưởng của chúng trong tương lai. Không ai biết chính xác ông Trump sẽ làm gì và phản ứng từ các quốc gia khác sẽ như thế nào.

Trước đó, ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thuế đối ứng mà ông công bố trong tuần này sẽ được áp dụng đối với "tất cả các quốc gia", không phải chỉ liên quan một nhóm nhỏ từ 10-15 nước. Theo kế hoạch, việc áp thuế đối ứng sẽ bắt đầu từ ngày 2/4.

Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ có một tuần bận rộn với một loạt các báo cáo kinh tế, bao gồm dữ liệu việc làm và bảng lương, có thể làm sáng tỏ cách nền kinh tế Mỹ đang vận hành dưới nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump như thế nào?.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chỉ ra rằng, các nhà giao dịch dường như tập trung nhiều hơn vào các tín hiệu kinh tế hơn là căng thẳng thương mại với phiên giao dịch hôm qua được đánh dấu bằng kỳ vọng xung quanh dữ liệu sản xuất khu vực và thời hạn áp thuế quan đang đến gần.

Đồng thời, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các bài phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương khác trong tuần này cũng có thể cung cấp tín hiệu về hướng đi lãi suất của Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Đô la Mỹ đang cho thấy các tín hiệu kỹ thuật trái chiều vào thứ Hai khi giao dịch gần đỉnh của phạm vi trong ngày. Chỉ báo Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đưa ra tín hiệu mua mặc dù vẫn ở vùng tiêu cực, trong khi các chỉ báo dài hạn vẫn giảm: Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 và 200 ngày, cũng như Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 30 ngày, đều hướng xuống.

Giá USD hôm nay 1/4 trong nước chỉnh nhẹ

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.835 VND/USD, giảm 2 đồng so với chốt phiên tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.365- 26.076 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm 5 đồng ở cả chiều mua và 7 đồng ở chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.646 - 26.028 đồng.



Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.380 - 25.770 VND/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với chốt phiên trước đó. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.405 - 25.765, tăng 10 đồng mỗi chiều mua và bán ra so với phiên cuối tuần trước. BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.410 - 25.770 VND/USD, tăng mỗi chiều 10 đồng so với phiên trước đó. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.400 - 25.740 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và đi ngang ở chiều bán so với phiên trước đó.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều tại các đơn vị.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.359 - 25.801 VND/USD (tăng 51 đồng ở chiều mua vào, và giảm 41 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với đầu tuần.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.091 và bán ra ở mức 24.720 VND/USD, giảm 8 đồng chiều mua và 20 đồng ở chiều bán so với sáng qua. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank đang mua - bán USD ở mức 25.370 - 25.750, cũng đi ngang so với cập nhật sáng qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.860 - 25.960 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, tỷ giá "chợ đen" hiện đắt hơn mức giá trần Ngân hàng Nhà nước cho phép là 68 đồng.



Nhóm phân tích ACB dự báo, biến số khó lường từ thuế quan đối ứng được Mỹ công bố vào ngày thứ tư tuần này sẽ tác động lớn đến tâm lý giao dịch trên các thị trường tài chính. Dự báo tỷ giá có thể giao dịch quanh vùng 25.550 - 25.650 trong ngày đầu tuần này.

Kết quả đấu thầu thị trường mở ngày 31/3/2025. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 10.327,58 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 19.720,76 tỷ đồng với kỳ hạn 8 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 30.048,34 tỷ đồng được trúng thầu.