Giá USD hôm nay 11/7 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi nhẹ khi thị trường tiếp nhận thông tin về các đòn thuế quan mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi sự không chắc chắn về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang cũng góp phần vào những biến động nhỏ.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sâu và ngay lập tức, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell từ chức.

Tuy nhiên, biên bản công bố tuần này cho thấy mức độ ủng hộ đối với một đợt giảm lãi suất trong số 19 quan chức Fed khá hạn chế, một số cho rằng không cần thiết phải cắt giảm lãi suất vào thời điểm này.

Nguồn tin từ Reuters, biên bản cho biết, phần lớn thành viên Fed kỳ vọng việc hạ lãi suất sẽ phù hợp hơn vào cuối năm nay, với cú sốc giá từ thuế quan được đánh giá là “tạm thời hoặc ở mức khiêm tốn”.

Đồng thời, không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ quan chức nào ủng hộ mức cắt giảm sâu như đề xuất của ông Trump, trong khi lãi suất điều hành hiện đang dao động trong biên độ 4,25-4,50%.

Ngay sau khi biên bản được công bố, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng, vốn đã rất thấp, về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 29-30/7 tới, với hợp đồng tương lai lãi suất hiện chỉ phản ánh mức cắt giảm 50 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm, phù hợp với dự báo trung bình của các nhà hoạch định chính sách Fed.

“Các thành viên nhất trí rằng, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động vẫn vững và chính sách tiền tệ hiện tại có tính thắt chặt ở mức vừa phải, Fed có đủ dư địa để chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng lạm phát và tăng trưởng”, biên bản nêu rõ.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

"Đồng đô la đã gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi rõ ràng, với câu chuyện của Fed vẫn là yếu tố chi phối đối với tỷ giá hối đoái," các nhà phân tích của ING cho biết trong một báo cáo gần đây.

"Trong khi các quyết định về thuế quan đã ảnh hưởng - và sẽ tiếp tục ảnh hưởng - đến Fed, thị trường hiện đang tập trung hơn vào dữ liệu kinh tế sắp tới, do tính biến động và khó dự đoán của chính sách thương mại Mỹ," họ nói thêm.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh cũng chịu áp lực từ sự sụt giảm mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc, do nhu cầu mạnh mẽ trong phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm hôm thứ tư (theo giờ địa phương) góp phần làm tăng kì vọng về việc lãi suất có thể được hạ vào cuối năm nay.

Trong phiên giao dịch hôm nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các bình luận từ một loạt quan chức Fed, chẳng hạn như Thống đốc Christopher Waller, Mary Daly và Alberto Musalem.

Về dữ liệu kinh tế, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ đã giảm 5.000 xuống còn 227.000 trong tuần đầu tiên của tháng 7, trái ngược với dự đoán tăng lên 235.000.

Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp và là mức thấp nhất trong bảy tuần, củng cố nhận định rằng thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn vững vàng bất chấp lãi suất tăng cao và bất ổn kinh tế đang diễn ra. Tuy nhiên, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng 10.000 lên 1,965 triệu, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Sự phân hóa này cho thấy mặc dù số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ít hơn, nhưng những người đã thất nghiệp có thể gặp khó khăn hơn trong việc tái gia nhập thị trường việc làm, càng củng cố thêm những dấu hiệu cho thấy đà tuyển dụng có thể đang chậm lại.

Giá USD hôm nay 11/7 trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố đang đứng ở mức 25.128 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.871 - 26.384 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 11 đồng chiều mua và tăng 13 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, ở mức: 23.925 - 26.337 VND/USD mua - bán.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 11/7. Nguồn: sbv.

Ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.890 - 26.280 VND/USD, giảm 30 đồng ở mỗi chiều mua và bán so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.925 - 26.285 VND/USD, giảm 35 đồng ở chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.930 - 26.280 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.841 - 26.375 VND/USD, giảm 35 đồng chiều mua và giảm 12 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.910 - 26.290 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.810 và bán ra ở mức 26.290 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.400 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ông Nguyễn Xuân Thành – Giảng viên cao cấp trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright – Đại học Fulbright Việt Nam nhận định, 6 tháng qua, USD mất giá khoảng 10,6% so với các đồng tiền khác. Tiền đồng lại mất giá khoảng 2,9% so với USD. 6 tháng cuối năm, nhiều khả năng các áp lực làm cho tiền đồng mất giá có thể nhẹ đi rất nhiều. Bởi vậy, vẫn có kịch bản tiền đồng không mất giá so với USD.

Tuy nhiên, ông Thành phân tích, kịch bản trên phụ thuộc vào việc Fed hạ lãi suất hai lần trong quý IV và Việt Nam giữ nguyên lãi suất. Kịch bản này có khả năng cao sẽ xảy ra.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cố gắng giữ mặt bằng lãi suất hiện tại. Nếu có áp lực tăng lãi suất, đặc biệt trên thị trường liên ngân hàng, nhà điều hành sẽ tăng thanh khoản.

"Ngân hàng Nhà nước chịu áp lực rất lớn trong việc không được tăng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, nhưng cũng sẽ không hạ lãi suất để ngăn tiền đồng mất giá thêm", vị chuyên gia nói.