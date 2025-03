Giá USD hôm nay 27/3: "Nín thở" chờ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump

Giá USD hôm nay 27/3 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên mức 104,27, trong bối cảnh thị trường chờ đợi thông báo từ Tổng thống Donald Trump về thuế quan ô tô.

Mặt khác, đồng USD bật tăng sau khi các đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng bất ngờ vào tháng 2. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết ông không chắc chắn về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ vì giá có thể bị đẩy lên với lý do lãi suất cao hơn, hoặc tăng trưởng kinh tế chậm lại và yêu cầu giảm chi phí vay.

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Nhìn về phía trước, các điểm nhấn kinh tế vĩ mô hôm nay bao gồm số đơn xin Trợ cấp Thất nghiệp, ước tính GDP quý 4... Tuy nhiên, sự kiện chính sẽ là công bố Chỉ số PCE Lõi vào thứ Sáu. Là thước đo lạm phát ưa thích của Fed, một mức tăng ổn định +0,3% so với tháng trước sẽ đẩy tỷ lệ hàng năm lên 2,7% từ 2,6%, thử thách lập trường của Powell rằng áp lực lạm phát vẫn được kiểm soát.

Giới phân tích nhận định, về mặt kỹ thuật, mức 104,00 là mức hỗ trợ tốt cho sự phục hồi, trong khi mối lo ngại về thuế quan và tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ đang hỗ trợ sức mạnh của Đô la Mỹ. Ngược lại, các cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine sẽ như "một tiếng thở phào nhẹ nhõm" có thể lan tỏa khắp thị trường, gây áp lực lên Đô la Mỹ.

Ở khía cạnh tiêu cực, mức 104,00 là mức hỗ trợ gần đầu tiên sau khi bật lại thành công. Nếu không giữ được mức này, DXY có nguy cơ giảm trở lại phạm vi tháng 3 giữa 104,00 và 103,00. Khi mức thấp hơn ở 103,00 nhường chỗ, hãy chú ý đến 101,90 ở phía giảm.

Giá USD hôm nay 27/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.846 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên liền kề. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.603- 26.088 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng 4 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.659 - 26.043 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.360 - 25.750 VND/USD, giảm 50 VND/USD ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.390 - 25.750 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại ngân hàng BIDV sáng nay niêm yết giá USD ở mức 25.390 - 25.750 VND/USD, giảm 15 đồng mỗi chiều so với sáng qua. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.400 - 25.760 VND/USD, đi ngang so với hôm qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD giảm ở cả hai chiều mua vào, bán ra.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.313 - 25.781 VND/USD (giảm 45 đồng/USD ở chiều mua vào, và giảm 101 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, giảm 60 đồng chiều bán và chiều mua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.104 và bán ra ở mức 24.750 VND/USD, lần lượt tăng 4 VND/USD ở chiều mua vào và giảm 50 VND/USD ơ chiều bán ra. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank mua - bán USD ở mức 25.380 - 25.750, đi ngang so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.830 - 25.930 VND/USD, lần lượt tăng 15 đồng chiều mua và 25 đồng chiều bán so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD tại thị trường tự do đắt hơn ít nhất khoảng 170 đồng so với kênh ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 26/3.

Trong phiên giao dịch ngày 26/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 5.047,67 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 3.473,98 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 8.521,65 tỷ đồng được trúng thầu.

Trong báo cáo cập nhật gần đây, chứng khoán Vietcap cho biết cuối tháng 2 tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch ở mức 25.557, tăng 1,9% so với tháng trước là do một số yếu tố bao gồm Kho bạc Nhà nước cần mua USD để thanh toán trái phiếu sắp đáo hạn (nguồn tin không chính thức); Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu sau 9 tháng; kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thị trường ngoại hối thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) không giảm lãi suất trong tháng 3.

Các chuyên gia Vietcap dự báo việc lãi suất liên ngân hàng giảm và Kho bạc Nhà nước cần mua USD từ các ngân hàng thương mại để thanh toán trái phiếu sắp đáo hạn có thể tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND.