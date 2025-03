Giá USD hôm nay 29/3: Đồng bạc xanh suy yếu sau khi ông Trump công bố thuế ô tô

Giá USD hôm nay 29/3 trên thế giới suy giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 103,66.

Dữ liệu cho thấy, biến động giá USD vẫn ở mức khá yếu. Thông báo về thuế ô tô của chính quyền Tổng thống Trump không thể hỗ trợ đồng USD phục hồi.

Mặt khác, chỉ số giảm phát PCE cốt lõi của Hoa Kỳ hôm nay vẫn ở mức 0,3% hoặc thậm chí 0,4% theo tháng, cho thấy việc Fed có thể tạm dừng nới lỏng có thể kéo dài hơn nữa. Hiện tại, thị trường định giá 17 điểm cơ bản của việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 - điều này có thể bị loại bỏ nếu lạm phát vẫn ở mức ổn định

Diễn biến chỉ số USD Index. Nguồn: investing.com.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, với quá nhiều bất ổn về chính sách hiện tại của chính quyền Hoa Kỳ, họ đang tìm kiếm những tín hiệu mới. Ví dụ, liệu các nhà quản lý dự trữ ngoại hối nắm giữ gần 13.000 tỷ đô la dự trữ có thể cân nhắc giảm sở hữu không?

Nhưng trong khi đó, liệu đợt tăng giá vàng đang diễn ra có cho biết điều gì đó về sở thích của nhà đầu tư khi họ đần rời xa đồng đô la không? Sẽ rất thú vị khi theo dõi các bản phát hành hàng tuần từ Fed về mặt nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có thể bán được mà ngân hàng trung ương lưu giữ cho các tài khoản nước ngoài.

Giá vàng hôm nay trên thế giới tăng điên cuồng, liên tục thiết lập kỷ lục mới. Cập nhật cùng thời điểm sáng ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay XAU/USD hiện ở mức 3.084 USD/ounce. Nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng đã khiến giá tăng cao kỷ lục. Các nhà đầu tư lo ngại sự gia tăng về chiến tranh thương mại toàn cầu, diễn biến địa chính trị mới giữa các nước nên đã thực hiện mua vàng.

Đặc biệt, thị trường tài chính quan tâm đến lộ trình mà ông Trump đang theo đuổi đã được trình bày vào tháng 11/2024 do Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng viết. Nhiều người đã gọi đây là 'Hiệp định Mar-a-Lago', nhằm mục đích phá giá đồng đô la Mỹ để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.

Tom Bruce, chiến lược gia đầu tư vĩ mô tại Tanglewood Total Wealth Management, cho biết thị trường đang đánh giá thấp giao dịch Mar-a-Lago Accord. Ông nói thêm rằng, nếu Tổng thống Trump đạt được mục tiêu của mình, thì đó sẽ là bước ngoặt đối với vàng.

“Hiệp định Mar-a-Lago mục tiêu là làm suy yếu đồng đô la Mỹ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Hoa Kỳ và tái cân bằng thương mại toàn cầu. Đây là môi trường hoàn hảo cho vàng. Hiện tại, tôi lạc quan về vàng chỉ bằng cách nhìn vào bức tranh toàn cầu”, ông nói.

Giá USD hôm nay 29/3 trong nước: Tỷ giá trung tâm tăng 12 đồng so với đầu tuần

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.843 VND/USD, tăng 12 đồng so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.600- 26.085 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng 4 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua hiện ở mức: 23.654 - 26.038 đồng.

Tỷ giá trung tâm. Nguồn: sbv.

Tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 25.370 - 25.760 VND/USD, tăng 10 đồng so với cập nhật đầu giờ sáng qua. Hay tại VietinBank ghi nhận chiều mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.245 - 25.825, giảm 155 đồng chiều mua vào và tăng 65 đồng ở chiều bán ra. BIDV hiện niêm yết giá USD ở mức 25.405 - 25.755 VND/USD, tăng 15 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán. Còn "ông lớn" Agribank hiện mua vào 25.380 - 25.740 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua vào và đi ngang ở chiều bán ra so với hôm qua.

Khảo sát thêm tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giá USD ghi nhận biến động trái chiều ở cả hai chiều mua vào, bán ra.

Cụ thể, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 25.318 - 25.847 VND/USD (đi ngang ở chiều mua vào, và tăng 16 đồng/USD ở chiều bán ra); tại ACB, nhà băng này niêm yết giá USD mua/bán lần lượt là 25.370 - 25.750 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 24.096 và bán ra ở mức 24.740 VND/USD, lần lượt giảm 3 VND/USD ở chiều mua vào và tăng 10 VND/USD chiều bán ra. Trong khi đó, Ngân hàng HDBank đang mua - bán USD ở mức 25.370 - 25.750, giảm mỗi chiều 10 đồng ở chiều bán so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện ở mức 25.860 - 25.960 VND/USD, tăng 25 đồng mỗi chiều so với cùng thời điểm khảo sát ngày hôm qua. Như vậy, hiện giá bán USD tại thị trường tự do đắt hơn ít nhất khoảng 100 đồng so với kênh ngân hàng.

Kết quả đấu thầu thị trường mở phiên ngày 28/3. Nguồn: sbv.

Trong phiên giao dịch ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Trên kênh mua kỳ hạn, NHNN chào thầu 1.107,01 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm và 3.482,09 tỷ đồng với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%. Kết quả, toàn bộ 4.589,1 tỷ đồng được trúng thầu.