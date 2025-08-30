Giá USD hôm nay 30/8 trên thế giới neo mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) neo ở mức thấp khi thị trường chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Cập nhật sáng nay (theo giờ châu Á), chỉ số DXY dừng ở mức 97,69 điểm.

Đồng USD ban đầu tăng giá sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố như mong đợ. Tuy nhiên sau đó đã bỏ đà tăng, không thể phá vỡ chuỗi ba ngày giảm giá. Bộ Thương mại Hoa Kỳ báo cáo cho biết,Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,2% vào tháng 7, sau mức tăng 0,3% chưa điều chỉnh vào tháng 6.

Theo hãng tin Reuters, dữ liệu này giúp Fed đi đúng hướng trong việc cắt giảm lãi suất, vốn được dự đoán rộng rãi, tại cuộc họp sắp tới vào ngày 16-17/9. Thị trường tiền tệ đang định giá 87% khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách, tăng từ mức 63% của tháng trước, theo công cụ FedWatch của CME.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dan Tobon, người đứng đầu chiến lược G10 FX tại Citi, cho biết: "Thị trường ngoại hối vẫn dao động trong phạm vi hẹp khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo tiếp theo về thị trường lao động Hoa Kỳ vào ngày 5/9".

Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management, cho biết tâm lý tiêu dùng yếu kém vẫn tiếp tục bao trùm thị trường lo lắng, nơi đang tái cân bằng và phòng ngừa danh mục đầu tư vào cuối tháng sau khi chứng khoán Mỹ tăng giá trong suốt tháng 8.

Hơn nữa, chiến dịch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm gây ảnh hưởng nhiều hơn đến chính sách tiền tệ, bao gồm cả nỗ lực sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook trong tuần này, đã gây áp lực lên đồng USD.

Shinohara cho biết: "Sự bất ổn của thị trường vẫn là tâm điểm chú ý, càng được thúc đẩy bởi sự đưa tin của giới truyền thông xung quanh phiên điều trần của Thống đốc Fed Lisa Cook về việc bà bị sa thải một cách đầy tranh cãi".

Ông Trump đang cố gắng định hình lại Fed sau khi nhiều lần chỉ trích ngân hàng trung ương và chủ tịch Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller - người được cho là đang được ông Trump cân nhắc để kế nhiệm ông Powell làm chủ tịch Fed, cho biết rằng: Ông muốn bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới và "hoàn toàn mong đợi" sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm lãi suất nữa để đưa lãi suất chính sách của ngân hàng trung ương tiến gần hơn đến mức trung lập.

Dan Tobon cho biết, điều thú vị là phản ứng của thị trường ngoại hối đối với các thông báo chính sách và diễn biến từ Fed dường như khá yếu ớt - điều này có thể là do thị trường mùa hè thiếu thanh khoản.

Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể là do thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất như đã được dự báo trước đó. Điều này củng cố quan điểm rằng mọi diễn biến đều phụ thuộc vào dữ liệu.

Giá USD hôm nay 30/8 trong nước: Ngân hàng tăng giá bán

Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.240 VND/USD, đi ngang so với hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.987 - 26.502 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.028 - 26.452, giảm 27 đồng chiều mua và 29 đồng chiều bán so với sáng qua.

Nguồn: sbv.

Giá USD hôm nay được cập nhật lúc 7h20' tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.132 - 26.502 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Tương tự, "ông lớn" Agribank hiện mua vào 26.180 và bán ra ở ngưỡng 26.502 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giảm 13 đồng chiều bán so với phiên sáng qua.

Trong khi đó, BIDV công bố tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 26.183 - 26.502 VND/USD, tăng 13 đồng chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng ngày hôm qua.

Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.090 - 26.502 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.500 VND/USD, đi ngang so với sáng qua.

SHB hiện mua vào USD ở mức 25.060 và bán ra ở mức 26.530 VND/USD, giữ nguyên cả hai chiều so với sáng qua.

Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá mỗi USD ở mức 26.713 đồng (mua vào) và 26.783 đồng (bán ra), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Diễn biến đáng chú ý về điều hành chính sách trong tháng là Thông tư 23/2025 cho phép giảm 50% dự trữ bắt buộc với tổ chức tín dụng nhận chuyển giao hoặc hỗ trợ ngân hàng yếu kém, có hiệu lực từ 01/10/2025 và Chính phủ yêu cầu NHNN xây dựng lộ trình thí điểm gỡ room tín dụng từ năm 2026.



Theo VDSC, về bản chất, thông tư 23 là bước đi cụ thể hóa quy định của Luật các TCTD năm 2024 về quyền lợi mà các ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém được hưởng, kỳ vọng giúp giải phóng thêm nguồn lực để tái cấu trúc hoạt động các ngân hàng 0 đồng.