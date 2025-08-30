Danh sách trạm dừng nghỉ, cây xăng trên cao tốc phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bộ Xây dựng thông tin về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2025, Bộ Xây dựng cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp lễ.

Sơ đồ vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc khu vực phía Bắc.

Đến nay, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Công điện, Chỉ thị và Văn bản đề nghị các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cùng đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khẩn trương và quyết liệt trong việc triển khai đầu tư xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Sơ đồ vị trí các trạm dừng nghỉ trên cao tốc khu vực phía Nam.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất ký hợp đồng với Nhà đầu tư cho 19/21 trạm. Trong đó, 1 trạm đang trong quá trình đàm phán hợp đồng và 1 trạm đang được đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bộ Xây dựng cho biết, các Nhà đầu tư hiện đang tích cực hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công, với mục tiêu cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/12/2025 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Công điện số 02/CĐ-BXD ngày 14/3/2025.

Bộ Xây dựng lưu ý vị trí nút giao, cây xăng:

Dự án TP Mai Sơn - QL45: Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường QL.217B; Nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường QL.217; Nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối QL.1 - Q.L45; Nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối QL.45 - QL.47; Nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối TP.Thanh Hóa đi đường Thọ Xuân Nghi Sơn. Tại các nhánh ra/vào của nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Tại dự án TP QL45 - Nghi Sơn: Nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối QL.45 - Đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; Nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn - Bãi Trành; Tại các nhánh ra/vào của nút giao đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Đối với dự án TP Nghi Sơn - Diễn Châu: Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với QL.48D; Nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với QL.48B; Nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với QL.7. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu

Đối với dự án TP Diễn Châu - Bãi Vọt: Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với QL.7C; Nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với QL.46B; Nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường QL.8A. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến Quốc lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

