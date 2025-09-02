Giá vàng hôm nay 2/9 kỷ lục

Giá vàng hôm nay 2/9 vẫn ở mức đỉnh điểm cao kỷ lục chưa từng thấy khi vượt 130 triệu đồng/lượng. Một số tiệm vàng nhỏ nâng giá vàng miếng SJC lên cao hơn cả mức này vài triệu đồng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC bán ra 130,6 triệu đồng/lượng, mua vào 129,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn bán ra tại SJC được niêm yết 125 triệu đồng/lượng, mua vào 122,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay 2/9 vẫn ở mức kỷ lục bán ra 130,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc

Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TP.HCM niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC là 130,6 triệu đồng/lượng, mua vào 129,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại PNJ bán ra 125,4 triệu đồng/lượng, mua vào 122,5 triệu đồng/lượng.

DOJI chấp nhận mua vào vàng miếng SJC với giá 129,1 triệu đồng/lượng, bán ra 130,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn DOJI bán ra 125,5 triệu đồng/lượng, mua vào 122,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng bán ra vàng miếng SJC 130,6 triệu đồng/lượng, mua vào 129,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại đây bán ra 125 triệu đồng/lượng (tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua), mua vào 123,5 triệu đồng/lượng.

Do trong thời gian nghỉ lễ, điểm giao dịch của SJC và một số đơn vị khác đóng cửa nên nhiều tiệm vàng nhỏ nâng giá bán vàng miếng SJC lên khoảng 132 - 133 triệu đồng/lượng, tức cao hơn so với các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn từ 1 - 2 triệu đồng mỗi lượng.

Nhiều người chuyển qua mua bạc để đầu tư

Trung tâm SJC tại TP.HCM không hoạt động trong những ngày nghỉ lễ 2/9. Do đó, khách đổ về những cửa hàng vàng bạc đá quý lớn khác để mua.

Dù vậy, không dễ dàng mua được vàng, do các cửa hàng đều giới hạn mỗi khách chỉ được mua 1 - 2 chỉ vàng nhẫn. Riêng vàng miếng SJC thì hên xui, tùy thời điểm cửa hàng có vàng thì mới bán ra.

Ghi nhận cho thấy, trong lúc giá vàng liên tục tăng vọt lại khó mua, nhiều người tại TP.HCM đã chuyển sang mua bạc để đầu tư. Giá bạc hiện nay chỉ hơn 1,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với giá vàng, song mức sinh lời của kim loại này đã tăng khá mạnh từ đầu năm đến nay.

Nhu cầu đầu tư bạc tăng cao, thỏi bạc kỷ niệm 80 năm của một thương hiệu "cháy hàng". Ảnh: Hồng Phúc

Hồi cuối tháng 6, giá bạc bán ra giao dịch 1,415 triệu đồng/lượng, đến nay, giá bạc bán ra đã tăng lên 1,611 triệu đồng/lượng, tăng gần 14%. Người đầu tư bạc thường mua bạc với số lượng lớn để có lời cao.

Đại diện một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận lượng khách đến mua và đầu tư bạc đang tăng nhanh. Cửa hàng vẫn ghi nhận khách đầu tư vàng, song khi giá vàng tăng mạnh và không phải lúc nào cũng có thì nhiều người đã thử mua bạc và nay thành khách quen.

Việc mua bạc tại cửa hàng này được giao dịch như mua vàng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng và chấp nhận mua lại bạc của khách theo giá niêm yết.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới sáng nay theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức 3.493 USD/ounce, tăng tới khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm qua, có thời điểm giá vàng đã vượt 3.500 USD/ounce. Giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử, thậm chí vượt dự báo của nhiều nhà đầu tư và chuyên gia.