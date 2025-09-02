Đây, cây đặc sản thấp tè ra trái đặc ruột, bán ra nước ngoài đem hơn 1 tỷ USD về cho tỉnh Vĩnh Long mới
Vĩnh Long từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú với cây dừa, đặc biệt là giống dừa sáp đặc ruột nổi tiếng về chất lượng và giá trị kinh tế cao. Dừa sáp đang là 1 trong 6 loại cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, mang lại giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD/năm. Để nâng cao năng suất và chất lượng giống dừa sáp, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là phương pháp nuôi cấy phôi và cấy mô.