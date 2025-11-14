Giá vàng hôm nay (14/11): Tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng trong 1 ngày, sắp về đỉnh cũ?

Giá vàng hôm nay 14/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay 14/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Tính đến 7 giờ 45 phút ngày 14/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 152,5 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 14/11: Vàng nhẫn tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, áp sát mốc 155 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,3 – 154,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150,5 - 153 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng ngày mai: Vàng thế giới đối mặt tình trạng bán tháo khi chính phủ Mỹ mở cửa lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 sáng nay ngày 14/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.187 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Đặc biệt, thời điểm cao nhất trong ngày, giá vàng thế giới chạm mức 4.244 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong 3 tuần qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm so với mức cao nhất trong 3 tuần trước đó trong phiên giao dịch vừa rồi, trong bối cảnh thị trường bán tháo rộng rãi sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Đầu phiên giao dịch, giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất trong phiên là 4.244 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 21/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đánh dấu sự kết thúc của 43 ngày đóng cửa, theo thỏa thuận tài trợ cho các hoạt động liên bang đến hết ngày 30/1.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập cho biết, kim loại quý đang bị cuốn vào đợt bán tháo trên diện rộng, trong đó cổ phiếu, trái phiếu, đồng USD và tiền điện tử đều chịu áp lực và giảm giá Đây là chiến lược mua theo tin đồn, bán hết sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Còn theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết, ban đầu, thị trường vàng tăng giá do kỳ vọng rằng dữ liệu kinh tế được công bố sau khi kết thúc thời gian đóng cửa sẽ cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến tới ít nhất một lần cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, do lo ngại về lạm phát và dấu hiệu ổn định tương đối trên thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed đang ra tín hiệu không muốn nới lỏng thêm nữa. Các cuộc khảo sát tư nhân đã chỉ ra sự yếu kém của thị trường việc làm.

Trong khi ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã giảm lãi suất vào tháng trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng việc nới lỏng thêm trong năm nay là không chắc chắn, một phần là do thiếu dữ liệu. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho vàng, vốn không mang lại lợi nhuận và thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn.