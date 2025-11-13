Giá vàng hôm nay mới nhất (13/11) tăng liên tục: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân "ồ ạt" xếp hàng mua

Giá vàng hôm nay 13/11, vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 13/11, hàng loạt cơ sở vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) bán ra số lượng vàng lớn hơn những ngày vừa qua. Theo đó, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) trong hôm nay bán ra tối đa 5 chỉ vàng/người, nhiều hơn số lượng tối đa 1 - 2 chỉ vàng/người vào các ngày trước.

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, người dân vẫn tiếp tục "kéo nhau" đến xếp hàng vây kín các cơ sở kinh doanh vàng dù giá vàng hôm nay liên tục tăng mạnh. Cả vàng SJC và nhẫn của các thương hiệu vàng uy tín đều tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tính đến 14 giờ 45 phút ngày 13/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 152,5 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 151 - 154 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cảnh người dân xếp hàng mua vàng liên tục diễn ra trong thời gian dài. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 151,3 – 154,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 150,5 - 153 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ 45 phút ngày 13/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.217 USD/ounce, tăng mạnh hơn 100 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, nhiều ý kiến tiếp tục kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng lãi suất và cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính toàn cầu cũng đã thúc đẩy cả thị trường vàng.

Trong lưu ý mới nhất về kim loại quý, ông Mike McGlone, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Bloomberg Intelligence cho biết, ông kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục vượt trội hơn S&P 500 (chỉ số 500 cổ phiếu từ các công ty có mức vốn hóa lớn nhất Mỹ) khi tỷ lệ giữa cổ phiếu và kim loại màu vàng dao động gần mức hỗ trợ quan trọng.

Những bình luận này được đưa ra khi chỉ số S&P 500 đã tăng gần 16% từ đầu năm đến nay và 38% kể từ đợt bán tháo do căng thẳng thuế quan hồi tháng 4. Tuy nhiên, giá vàng đã tăng khoảng 60% trong năm nay.

"Với mức tăng trưởng hơn 2 lần GDP, hiệu ứng tài sản trên thị trường chứng khoán Mỹ là lớn nhất trong khoảng một thế kỷ, nhưng S&P 500 đang trên bờ vực phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng so với vàng", ông McGlone nhận định.

Đồng thời, ông McGlone cho biết biến động thị trường cũng có thể cho thấy kim loại quý này có thể tiếp tục vượt trội hơn cổ phiếu.

"Điều chúng tôi thấy đáng lo ngại là vàng chưa bao giờ tăng giá với tốc độ cao như năm 2025, trong khi biến động thị trường chứng khoán lại rất thấp", ông McGlone nhấn mạnh.

Thị trường vàng trước đây thường gặp khó khăn khi thị trường chứng khoán tăng giá; tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng lần này có vẻ khác, vì các nhà đầu tư đang coi vàng là công cụ đa dạng hóa để phòng ngừa rủi ro chứng khoán.

Các nhà phân tích cũng cho biết các nhà đầu tư đang tránh xa trái phiếu kho bạc Mỹ như một công cụ phòng ngừa rủi ro cổ phiếu vì sự gia tăng không bền vững của nợ chính phủ Mỹ.