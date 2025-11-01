Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường

Giá vàng hôm nay 1/11: Trong nước lại tăng

Giá vàng hôm nay 1/11 tính đến 8 giờ sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh so với phiên trước đó, cho thấy thị trường liên tục biến động khó lường.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động khó lường

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trên thế giới báo hiệu sự ổn định

Thời điểm 8 giờ sáng ngày 1/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 1/11 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.997 USD/ounce, giảm mạnh hơn 23 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, bất chấp áp lực bán liên tục giá vàng dường như đang ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giữa tuần vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tạo ra một số nghi ngờ về lộ trình của chu kỳ nới lỏng mới của ngân hàng trung ương, khi cho biết việc cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Đồng thời, việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn được xem như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho biết, bất chấp áp lực bán, tiềm năng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ông dự đoán giá sẽ tiếp tục củng cố.

“Xét đến giai đoạn tích lũy gần nhất kéo dài bốn tháng, việc quay trở lại mức cao kỷ lục trước cuối năm sẽ thực sự đáng chú ý. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung chẳng giải quyết được vấn đề gì lớn. Vì vậy, với suy nghĩ đó, tôi nghĩ sự kiên nhẫn là trọng tâm hiện tại. Tuy nhiên, vàng giao dịch quanh mức 4.000 USD/ounce có vẻ khá tốt và có thể giúp cải thiện tâm lý thị trường vào tuần tới", Ông Hansen phân tích.

Còn theo ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường chính tại FP Markets cho biết, ông dự kiến ​​sẽ thấy điều kiện giao dịch biến động khi thị trường cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa các yếu tố xung đột.

“Giá vàng đang giữ vững quanh mức 4.000 USD/ounce vì Fed có thể không cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung đều đang rút lui khỏi hoạt động mua vào tài sản an toàn. Tôi vẫn lạc quan về dài hạn; hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư sẽ chiếm ưu thế, vì vậy việc giảm xuống dưới 3.950 USD/ounce vẫn là cơ hội mua vào", ông Aaron Hill nhận định.