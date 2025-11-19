Giá vàng hôm nay mới nhất (19/11) "bất ngờ" tăng trở lại: Nhà vàng lại "cháy hàng"

Giá vàng hôm nay 19/11, vàng SJC và nhẫn tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 19/11, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) tiếp tục gặp tình trạng hết hàng và phải dừng bán. Nhu cầu mua vàng của người dân vẫn duy trì mức cao bất chấp giá vàng hôm nay "tăng nóng", khiến cửa hàng phải dừng bán dù mới trôi qua nửa ngày.

Nhân viên cửa hàng BTMC (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng trong sáng nay bán tối đa 3 chỉ vàng nhẫn/người và khách hàng sau khi hoàn tất thanh toán sẽ được nhận sản phẩm. Do nhu cầu mua của người dân vẫn cao trong nhiều ngày qua khiến nguồn cung không đủ đáp ứng nên cửa hàng đã tạm hết hàng, phải dừng bán sớm.

Tình trạng hết vàng sớm trong ngày của cửa hàng BTMC thường xuyên diễn ra trong suốt thời gian qua. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 19/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng về gần mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 sáng nay ngày 19/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.095 USD/ounce, tăng mạnh 24 USD/ounce so với sáng nay và tăng mạnh 85 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, nhu cầu về vàng tại các quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng cao, trong đó có Trung Quốc sẽ thúc đẩy giá vàng sớm có các đợt bứt phá mới.



Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Société Générale cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ nhu cầu vàng của khu vực chính thức vì họ tin rằng hoạt động mua vàng liên tục của ngân hàng trung ương có thể dẫn đến một đợt bán khống khác tương tự như những gì đã xảy ra với bạch kim và bạc.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng dự trữ vàng thêm khoảng 1.000 tấn trong 3 năm qua. Mặc dù nhu cầu dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ trong năm nay, Hội đồng Vàng Thế giới dự báo lượng vàng nắm giữ vẫn có thể tăng tới 950 tấn, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn.

Société Générale đưa ra những tín hiệu cảnh báo sớm rằng nhu cầu kim loại vật chất này có thể gây thêm áp lực lên thị trường vốn đang bị chi phối bởi các tài sản dự trữ. Các nhà phân tích cho biết ngay cả sự thay đổi 1% trong tài sản dự trữ cũng sẽ châm ngòi cho một "cơn sốt vàng".

Trong bối cảnh nhu cầu vàng trong khu vực chính thức tiếp tục thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường, các nhà phân tích lưu ý rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã góp phần tạo ra giá trị đáng kể trên thị trường vàng, thiết lập các ngưỡng hỗ trợ mới tại mỗi đợt bứt phá lớn.

Các nhà phân tích dự đoán rằng bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy các ngân hàng trung ương đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình sang vàng. Đồng thời, cuộc chiến thương mại đang diễn ra tại Mỹ đã thúc đẩy nhiều quốc gia giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và chuyển sang một tài sản không có rủi ro từ bên thứ ba hoặc địa chính trị.

