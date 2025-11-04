Giá vàng hôm nay mới nhất (4/11) trên đà giảm sâu: Nhà vàng vừa mở cửa đã phải treo biển... hết hàng

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) chỉ mở bán vài giờ đầu buổi sáng đã thông báo hết hàng, phải dừng bán. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đợi xuyên trưa với hy vọng cửa hàng tiếp tục mở bán.

Nhân viên của BTMC tại cơ sở 29 Trần Nhân Tông cho biết, cửa hàng trong buổi sáng có bán tối đa 5 chỉ vàng nhẫn mỗi người và được nhận luôn.

Tuy nhiên, số lượng khách hàng giao dịch trực tiếp rất đông nên các cơ sở đã tạm hết hàng nhẫn tròn trơn và dừng bán.

Cơ sở BTMC 29 Trần Nhân Tông vừa mở bán vài tiếng buổi sáng đã "cháy hàng". Ảnh: Thái Nguyễn

Giá vàng hôm nay 4/11 (cập nhật lúc 15 giờ) ghi nhận vàng SJC và nhẫn đều giảm mạnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hàng loạt khách hàng mua vàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù cửa hàng dừng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới duy trì ổn định

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 15 giờ ngày 4/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng và giảm 21 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng nhẹ và dần đi vào ổn định những ngày đầu tuần. Giới đầu cơ kim loại quý cho rằng vàng đã ổn định giá sau biến động mạnh gần đây, điều này có lợi cho cả hai thị trường. Các nhà giao dịch vàng đang chờ đợi một chất xúc tác cơ bản mới để kích hoạt xu hướng giá.

Tin tức cho biết, Trung Quốc đang hủy bỏ ưu đãi thuế vàng đã tồn tại từ lâu, theo đó các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng. Quy định này áp dụng cho cả các sản phẩm đầu tư, chẳng hạn như vàng miếng và vàng thỏi có độ tinh khiết cao, và các mục đích sử dụng phi đầu tư, bao gồm trang sức và vật liệu công nghiệp. Động thái này dự kiến ​​sẽ tăng thu ngân sách cho chính phủ, nhưng cũng có thể làm tăng chi phí mua vàng của người tiêu dùng Trung Quốc.



Ông Sagar Khandelwal, chiến lược gia tại UBS Global Wealth Management cảnh báo rằng, lãi suất thực tế của Mỹ có thể giảm xuống mức âm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn còn ở mức cao.

Điều này sẽ làm suy yếu thêm sức hấp dẫn của đồng USD và do đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng thỏi.

"Trên thực tế, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tháng lớn nhất trong tháng 9 (17 tỷ USD), theo Hội đồng Vàng Thế giới, khiến dòng vốn chảy vào 26 tỷ USD trong ba tháng tính đến tháng 9 trở thành quý mạnh nhất được ghi nhận.

Cùng với việc các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng, theo quan điểm của chúng tôi, nhu cầu vàng toàn cầu năm nay sẽ đạt khoảng 4.850 tấn, mức cao nhất kể từ năm 2011", ông Khandelwal phân tích.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh, nếu các nhà đầu tư tư nhân bắt đầu đa dạng hóa danh mục trái phiếu kho bạc Mỹ sang vàng, vốn là xu hướng chung của các ngân hàng trung ương, giá vàng giao ngay có thể còn tăng cao hơn nữa

“Khi những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và chính sách vẫn còn, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào vàng, điều này có thể thúc đẩy đà tăng trưởng hướng đến kịch bản tăng giá 4.700 USD/ounce, do kim loại quý này có mối tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường căng thẳng", ông Khandelwal dự báo.