Giá vàng hôm nay mới nhất (3/11) tăng trở lại: Nhà vàng tăng số lượng bán, người mua bất ngờ vắng lạ thường

Giá vàng hôm nay 3/11, vàng nhẫn tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trưa ngày 3/11, tại cở sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội), người dân đến mua vàng bất ngờ không còn đông như những ngày trước đó khi giá vàng hôm nay có dấu hiệu hồi phục. Do đó, cửa hàng tăng số lượng vàng bán ra tối đa 5 chỉ vàng nhẫn mỗi người. Trước đó, trong buổi sáng mở bán chỉ tối đa 2 chỉ/người.

Nhân viên tại Bảo Tín Minh Châu cho biết, thời điểm 11 giờ 30 phút, cửa hàng tăng số lượng bán ra tối đa 5 chỉ vàng/người và khách hàng mua được trả hàng luôn. Tính từ thời điểm mua hàng, khách hàng 5 ngày sau mới được mua tiếp.

Số lượng người xếp hàng mua vàng vắng vẻ hơn những ngày trước dù cửa hàng vẫn bán ra. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 3/11, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146,1 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), ăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng bán tối đa 5 chỉ vàng/người và được nhận luôn. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,6 – 149,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.



Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ 45 phút ngày 3/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.021 USD/ounce, tăng mạnh 43 USD/ounce so với đầu giờ sáng và tăng mạnh 24 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bất chấp áp lực bán của nhà đầu tư, giá vàng dường như đang ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho biết bất chấp áp lực bán, tiềm năng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ông dự đoán giá sẽ tiếp tục củng cố.

“Xét đến giai đoạn tích lũy gần nhất kéo dài 4 tháng, việc quay trở lại mức cao kỷ lục trước cuối năm sẽ thực sự đáng chú ý. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung chưa giải quyết được vấn đề gì lớn. Vì vậy, tôi nghĩ nhà đầu tư cần sự kiên nhẫn giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, mức giao dịch quanh mức 4.000 USD/ounce có vẻ khá tốt và có thể giúp cải thiện tâm lý thị trường vào tuần này”, ông Hansen nhận định.

Theo dự báo của các chuyên gia Phố Wall, tuần này, thị trường sẽ khó đoán và phần lớn dự đoán giá vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp vào tuần này. Trong khi đó, đa số nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng tăng.

Ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cho biết, các tiêu đề đều bất lợi cho vàng suốt tuần qua nhưng giá vàng vẫn giữ nguyên.

"Giữa thỏa thuận Mỹ - Trung và phát biểu của Chủ tịch Fed, nhiều người không thể viết nên một kịch bản nào tệ hơn cho vàng và giá vàng đã ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce", ông Button nhận định.

Mặc dù giá vàng đã giảm trong 2 tuần qua, ông Button không thấy việc đặt cược chống lại vàng là vô nghĩa, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.

"Các nhà đầu tư hy vọng giá vàng sẽ giảm sâu hơn có thể sẽ phải thất vọng. Ai cũng muốn mua vàng ở mức 3.500 USD/ounce nhưng điều này sẽ rất khó thành hiện thực. Do đó, rủi ro về bất ổn kinh tế chưa chấm dứt và vàng vẫn sẽ là tài sản an toàn trong bối cảnh hiện nay", ông Button nhận định.