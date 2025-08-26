Giá vàng hôm nay tăng sát 128 triệu đồng, tiệm vàng Sài Gòn có diễn biến lạ

Giá vàng hôm nay 26/8: Diễn biến lạ tại các tiệm vàng

Sau một ngày tăng vọt, giá vàng hôm nay 26/8 tiếp tục tiến lên mốc kỷ lục mới và ngày càng sát 128 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết bán ra với giá 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại TP.HCM, sáng 26/8, bất chấp cơn mưa lớn và kéo dài do ảnh hưởng của bão nhưng thị trường vàng vẫn "nóng".

Nhiều người đến mua vàng trưa 26/8 tại cửa hàng Mi Hồng, phường Gia Định nhưng phải ra về vì hết vàng. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều người vẫn đổ về các tiệm vàng lớn như SJC, Mi Hồng để mua vàng. Số lượng người có nhu cầu bán ra để tranh thủ giá vàng cao vẫn có, nhưng thấp hơn so với số người mua vào.

Dù nhu cầu mua vàng khá cao nhưng đến trưa, nhiều tiệm vàng lại hết vàng để bán. Một số cửa hàng PNJ, DOJI, Mi Hồng hết vàng miếng.

Khoảng 12h, cửa hàng vàng Mi Hồng, phường Gia Định gần chợ Bà Chiểu hết vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn, trong khi nhiều người tranh thủ giờ trưa đến đây mua. Nhân viên thông báo hết vàng, không biết khi nào lại nên khuyên khách cân nhắc việc xếp hàng chờ đợi có thể tốn nhiều thời gian.

Chị Thu Hà, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết thấy trời ngớt mua mới đi mua vàng nhưng phải về tay không.

“Tôi ghé hai cửa hàng nhưng đều hết sạch. Ban đầu định mua vàng miếng, nhưng hết nên tôi đổi sang tính mua vàng nhẫn nhưng cũng không còn. Cứ mỗi lần giá vàng tăng nóng, mình đi mua là lại hết”, chị Hà nói và cho biết buổi chiều sẽ quay lại.

Nhiều cửa hàng trên tuyến đường chuyên kinh doanh vàng Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định cũng không có vàng miếng, nhẫn trơn để bán dù nhu cầu tăng cao.

Sau một ngày tăng vọt, giá vàng hôm nay 26/8 tiếp tục tiến lên mốc kỷ lục mới và ngày càng sát mốc 128 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua; và mua vào 126,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại SJC cũng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng so với hồi cuối tuần ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, trưa 26/8, vàng nhẫn SJC bán ra với giá 122,1 triệu đồng/lượng và mua vào 119,6 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC ngày 26/8 tăng vọt lên 127,7 triệu đồng/lượng. Ảnh: Hồng Phúc





Các cửa hàng của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TP.HCM niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC là 127,7 triệu đồng/lượng, mua vào 126,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn tại PNJ bán ra 122,6 triệu đồng/lượng, mua vào 119,6 triệu đồng/lượng.

DOJI chấp nhận mua vào vàng miếng SJC với giá 126,1 triệu đồng/lượng, bán ra 127,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn DOJI bán ra 122,3 triệu đồng/lượng, mua vào 119,3 triệu đồng/lượng.

Trưa 26/8, vàng Mi Hồng tại TP.HCM niêm yết vàng miếng SJC bán ra 127,7 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này chấp nhận mua vào vàng miếng SJC với giá 127 triệu đồng/lượng, tức chênh lệch giữa giá mua và giá bán chỉ 700.000 đồng/lượng.

Mức giá này được các doanh nghiệp niêm yết từ đầu ngày và duy trì đến trưa.

Giá vàng trong nước gần đây liên tục tăng và thiết lập đỉnh mới. Giá vàng trong nước tăng vọt theo đà tăng của thế giới thế giới. Giá vàng thế giới đang đi lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới, trong khi đồng USD có dấu hiệu phục hồi.

Dẫu vậy, giá vàng trong nước lại tăng nóng hơn so với giá vàng thế giới và cao hơn giá vàng thế giới đến 20 triệu đồng/lượng.