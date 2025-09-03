Giá vàng hôm nay, thị trường thế giới "phá đỉnh"

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 15 giờ 30 phút ngày 3/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.540 USD/ounce. Trước đó, thời điểm 7 giờ 20 phút sáng ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới chạm mức 3.544 USD/ounce, đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Giá vàng thế giới tăng cao kỷ lục do kỳ vọng nới lỏng tiền tệ của Mỹ và nhà đầu tư tìm đến sự trú ẩn tài sản an toàn trong bối cảnh rủi ro chính trị và kinh tế lớn hơn. Các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong tháng 9 này, sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell thận trọng báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h30 phút ngày 3/9 (giờ Việt Nam). Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác cho đà tăng của vàng tập trung vào kỳ vọng chính sách đang thay đổi của Fed. Các bên tham gia thị trường ngày càng tin tưởng rằng ngân hàng trung ương sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng này, với mức giá hiện tại phản ánh xác suất 91,7% cho động thái này. Con số này cho thấy mức tăng đáng kể so với mức 86,4% chỉ 1 ngày trước đó và 87,8% của 1 tuần trước đó.

Niềm tin ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất giúp giải thích hiện tượng bất thường khi vàng và đồng đô la tăng giá cùng lúc. Mặc dù đồng đô la mạnh hơn thường gây áp lực lên giá vàng, nhưng triển vọng lãi suất thấp hơn lại làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng. Ngoài ra, việc cắt giảm lãi suất thường báo hiệu sự bất ổn kinh tế hoặc sự nới lỏng chính sách, cả hai đều có xu hướng làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng. Các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo áp lực lên đồng bạc xanh, kéo chỉ số USD giảm 9,8% từ đầu năm và lần đầu rơi xuống dưới mốc 100. Thêm vào đó, chiến lược gây sức ép của chính quyền Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, qua đó tạo thêm áp lực mất giá cho USD.

Theo phân tích kỹ thuật của Kitco News, giá vàng giao ngay đã vượt mạnh qua ngưỡng 3.500 USD/ounce và đang hướng tới ngưỡng cao hơn là 3.600 USD. Giá vàng giao tháng 12 đã lên mức 3.605 USD/ounce. Mục tiêu tiếp theo là đóng cửa vượt kháng cự 3.700 USD/ounce.

Vàng tăng còn do thị trường đang bước vào mùa tiêu dùng lớn trong năm. Sức mua của các quỹ ETF vàng cũng hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong vài ngày đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 1%, lên hơn 977 tấn, mức cao nhất trong 3 năm qua.

Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay chiều ngày 3/9, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Trong đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt lên những mốc giá kỷ lục, chênh lệch mua – bán cũng ở mức rất cao.

Ghi nhận thời điểm 14 giờ 30 chiều 3/9, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch ở 131,4 - 133,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với ngày hôm qua.



Đối với Công ty Vàng bạc Đá quý SJC, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên ngày hôm qua. Tập đoàn DOJI tại Hà Nội và TP.HCM cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên mức tương tự, đưa giá bán ra chạm ngưỡng 133,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu đồng/lượng mua vào, tăng 2,9 triệu đồng/lượng bán ra so với ngày hôm qua.

Đối với giá vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở ngưỡng 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào - bán ra so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 124,3 - 127,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 3/9, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt lên những mốc giá kỷ lục. Ảnh: Thái Nguyễn

Theo Kitco News, ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập và là nhà sáng lập BubbleBubble Report, cho biết đợt bứt phá giá vàng lần này chủ yếu được giải thích từ góc độ kỹ thuật.

“Phần lớn nguyên nhân là do kỹ thuật. Vàng đang ở trong một giai đoạn nén biến động, kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 4 thì đi ngang và hình thành mô hình tam giác. Nó giống như một chiếc lò xo bị nén, và giờ thì lực ép ấy đang được giải phóng”, ông Jesse Colombo phân tích.

Ông Jesse Colombo đặt mục tiêu vàng tương lai trên sàn Comex sẽ đóng cửa trên 3.500 USD/ounce vào cuối tuần.

“Đó là vùng kháng cự quan trọng hồi tháng 4. Nếu vượt qua được, tôi tin khả năng cao vàng sẽ hướng tới 4.000 USD/ounce hoặc hơn trong vài tháng tới, miễn là cú bứt phá được xác nhận. Đồng thời tin rằng nếu vàng giữ vững trên các mốc hiện tại, giai đoạn tiếp theo của chu kỳ tăng giá nhiều năm sẽ chính thức khởi động”, ông Jesse Colombo nhấn mạnh.