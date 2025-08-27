Giá vàng hôm nay 27/8 chính thức lập kỷ lục mới khi chạm mốc 128 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng tiếp 300.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng như SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng đều niêm yết giá bán ra vàng miếng SJC 128 triệu đồng/lượng, giá mua vào tùy từng doanh nghiệp nhưng không có sự chênh lệch lớn.

Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, tại TP.HCM, thị trường vàng nóng ngay từ sáng sớm. Nhiều tiệm vàng chưa mở người dân đã đứng chờ sẵn để quyết tâm mua được vàng. Từ 8h, lượng người đổ về các tiệm vàng càng đông.

8h sáng, tại tiệm vàng lớn nằm tại chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, khách nối đuôi nhau ở quầy mua vàng nhẫn và vàng miếng chờ đến lượt. Để trở thành những người đầu tiên vào cửa hàng, họ đã phải đi sớm ngay từ khi tiệm vàng chưa mở cửa.

Hơn 8h, lượng người kéo đến để mua vàng càng đông và phải xếp hàng dài ra phía khu vực bãi đỗ xe. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, từ 9h, lượng người đến mua vàng càng đông hơn và phải xếp thành nhiều lớp ở khu vực bãi đỗ xe.

Chị Ngọc Thu, ngụ phường Gia Định cho biết hôm qua chị đến mua vào buổi chiều nên hết vàng, hôm nay phải tranh thủ đi sớm. "Không ngờ, nhiều người còn sớm hơn cả tôi", chị Thu nói.

Dù đông nhưng cảnh mua vàng trật tự. Tiệm vàng để cắt cử nhân viên bảo vệ ở khu vực điều phối, hướng dẫn khách xếp hàng và vào từng lượt để tránh ùn tắc.

Dù phải xếp hàng chờ lâu nhưng tiệm vàng quy định mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Tiệm hết vàng miếng. Giá vàng nhẫn trơn tại đây niêm yết bán ra 122,4 triệu đồng/lượng, mua vào 121 triệu đồng/lượng.

Cạnh đó, một tiệm vàng lớn khác cũng tấp nập khách đến mua vàng từ sáng sớm. Giá vàng miếng SJC niêm yết 128 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 126,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8 tăng lên 128 triệu đồng/lượng.

Do nhu cầu đông nên cửa hàng hết vàng miếng SJC lẻ và chỉ còn vàng miếng SJC 1 lượng.

Hơn 9h, cửa hàng này cũng tạm hết vàng nhẫn. “Nếu anh chị chỉ mua 1-2 chỉ thì có thể một lát quay lại, có thể sẽ có hàng”, nữ nhân viên thông báo cho khách.

Tình hình tại trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM cũng tương tự. Rất đông người đi mua vàng từ sáng sớm, thậm chí từ khi điểm kinh doanh này chưa mở cửa.

Ghi nhận cũng cho thấy, tại điểm kinh doanh này của SJC, mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.

Hơn 9h, các điểm kinh doanh vàng bạc đá quý lớn tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận lượng khách đông đổ về mua vàng.