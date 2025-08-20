Giá vé máy bay đang tăng theo từng ngày dịp nghỉ lễ 2/9

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại TP.Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), nhu cầu đi lại của người dân tới Hà Nội tăng cao.

Theo khảo sát của PV Dân Việt trên kênh bán vé máy bay chính thức của các hãng hàng không, giá vé máy bay đang có xu hướng tăng cao khi tới gần ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội.

Giá vé máy bay một chiều hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội đi vào ngày 31/8, đang dao động trong khoảng 2,2 triệu đồng - 3,6 triệu, giá vé máy bay dao động tuỳ thuộc hạng vé và các khung giờ bay. Giá vé máy bay này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước khoảng 10% - 15%.

Tương tự, giá vé máy bay hạng Eco của hãng hàng không Vietjet chặng TP.HCM - Hà Nội cũng dao động khoảng 2,3 triệu đồng. Đối với hãng hàng không Bamboo Airways chặng TP.HCM - Hà Nội cũng có giá vé máy bay một chiều dao động ở mức từ 2,1 triệu đồng - 3,1 triệu đồng, giá vé tuỳ thuộc vào từng chuyến bay.

Giá vé máy bay Vietjet.

Các đường bay đến điểm du lịch biển và nghỉ dưỡng như Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Phú Quốc cũng ghi nhận mức giá tăng khi nhu cầu tập trung vào những ngày cận lễ. Cụ thể, vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng đang ở mức 3,8 - 4 triệu đồng. Riêng đường bay TP.HCM/Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 29/8 - 2/9 có giá từ 5,4 - 8 triệu đồng.

Một điểm đến vốn được nhiều gia đình và bạn trẻ lựa chọn trong dịp nghỉ lễ là Đà Lạt cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá. Giá vé khứ hồi trong giai đoạn 2/9 dao động từ 6 - 9 triệu đồng, mức được cho là khá cao so với mặt bằng chung, thậm chí vượt một số tuyến đường dài.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietjet thông báo từ ngày 18/8 đến 2/9/2025, hành khách mặc áo cờ đỏ sao vàng hoặc áo chủ đề "80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9" khi bay cùng hãng sẽ được giảm 29% suất ăn nóng và hàng lưu niệm trên mọi chuyến bay.

Trong 3 ngày vàng từ 12h ngày 18/8 đến 23h ngày 20/8/2025, hãng còn dành tặng 800.000 vé Eco khuyến mãi chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên tất cả các đường bay trong nước và quốc tế.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị ngành hàng không dân dụng về công tác đảm bảo phục vụ hành khách dịp lễ 2/9.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.