Hà Nội chuẩn bị 80 sản phẩm du lịch cùng hàng loạt hoạt động đón du khách trong dịp Quốc khánh 2/9

Theo ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2025, Thủ đô Hà Nội vinh dự là điểm đến trung tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là cơ hội đặc biệt để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Những con phố check-in được du khách trong nước và nước ngoài thích thú. (Ảnh: Huy Hoàng)

Hướng dẫn du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội: 80 sản phẩm cùng hơn 1.000 nhà vệ sinh được Hà Nội chuẩn bị để đón du khách

Hướng tới sự kiện trọng đại này, ngành du lịch Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, gia tăng sức hút với du khách và chuẩn bị chu đáo cho việc đón khách du lịch đến Thủ đô vào dịp này.

Theo đó, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề đã được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách. Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động…

Đặc biệt, để làm mới và phát triển các sản phẩm du lịch tiêu biểu, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc Thăng Long Hà Nội và nâng cao trải nghiệm cho du khách trong điều kiện mới của ngành du lịch hiện đại, Sở Du lịch Hà Nội đã cho ra mắt Bộ sản phẩm gồm 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu theo tinh thần kết nối di sản, làm mới trải nghiệm, đậm chất Hà Nội với các hình thức tiếp cận du lịch đa dạng (du lịch đêm - đường thủy - metro - nông nghiệp…) gắn với sản phẩm chuyển đổi số, công nghệ, môi trường, sáng tạo và tăng khả năng kết nối vùng, mở rộng không gian du lịch Thủ đô.

Các sản phẩm được chia theo tám nhóm chủ đề, cụ thể: Di sản - Văn hóa - Lịch sử; Sinh thái - Nghỉ dưỡng - Thiên nhiên; Ẩm thực - Mua sắm - Trải nghiệm phố thị; Nghệ thuật - Đêm - Sáng tạo; Sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống khách sạn; Giao thông - Metro - Đường thủy - Hàng không; Nông nghiệp - Làng nghề - Nông thôn mới; Liên kết vùng - Kết nối tỉnh, thành - quốc tế.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 19/8 đã ra mắt đoàn tàu du lịch 2 tầng “5 Cửa ô” - The Hanoi Train, được bố trí với 5 toa hành khách và các toa check in - kỹ thuật. Mỗi toa hành khách được mang tên một cửa ô quen thuộc: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác.

The Hanoi Train là tuyến tàu hoả du lịch nội đô đầu tiên tại Thủ đô, sản phẩm mang tính tiên phong, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm với thiết kế văn hoá - nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng Hà Nội với mong muốn lưu giữ dấu ấn lịch sử văn hoá và đánh thức những ký ức thân thuộc trong lòng người Việt, đồng thời giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng và trân trọng những giá trị của hiện tại.

Ngoài ra, để phục vụ người dân và du khách di chuyển dễ dàng khi tham gia các hoạt động, Sở Du lịch Hà Nội đã làm việc với công ty Grab xây dựng chương trình hỗ trợ mã khuyến mại di chuyển và chủ động cập nhật, điều hướng giao thông trên ứng dụng Grab để đi tới các địa điểm sự kiện thuận lợi, an toàn. Cùng với đó, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tiếp tục vận hành Tuyến xe buýt Express 68: sân bay Nội Bài – Hà Đông và Express 86: sân bay Nội Bài – Ga Hà Nội cùng tuyến xe buýt du lịch Hà Nội City Tour (xe buýt 2 tầng) để giúp du khách di chuyển dễ dàng cũng như có những trải nghiệm tham quan các danh thắng của Hà Nội từ trên cao. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm Hà Nội trên xe minibus thoáng nóc với tour Hanoi By Night – Hanoi city tour Thăng Long thắng cảnh.

Cũng trong dịp này, các Bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách quốc tế tham quan các bảo tàng (từ ngày 1/9 đến 3/9/2025); Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng mở cửa phục vụ miễn phí nhân dân; trải nghiệm làm tranh Mosaic, trải nghiệm đan vòng gốm và trải nghiệm làm tranh gốm tái chế tại điểm du lịch Bát Tràng (từ ngày 16/8 đến 2/9/2025); miễn phí vé tham quan di sản và xem chương trình biểu diễn múa rối nước tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long; tour thuyết minh Khám phá 54 dân tộc, hoạt động trải nghiệm phòng khám phá dành cho trẻ em…

Phố Phan Đình Phùng, một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội được giới trẻ check in. (Ảnh: Huy Hoàng)

Ông Trần Trung Hiếu cho biết, cũng trong dịp này, nhằm phục vụ tốt nhân dân, du khách tham dự các hoạt động kỷ niệm và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, trên địa bàn thành phố mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, nhân dân trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Cụ thể, 612 nhà vệ sinh lưu động được lắp đặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm nội đô. Trong đó tại Quảng trường Ba Đình lắp đặt 230 nhà vệ sinh; khu vực tập kết các khối trước diễu binh 203 nhà vệ sinh; khu vực tập kết các khối sal diễu binh 90 nhà vệ sinh; phục vụ người dân dọc theo tuyến diễu binh 75 nhà vệ sinh; khu vực phục vụ lực lượng tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa 14 nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, Thành phố vận động, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu dân cư khoảng 400 nhà vệ sinh kiên cố được dán logo miễn phí.

Theo ông Trần Trung Hiếu, với nhiều hoạt động, sự kiện sôi động được tổ chức tại các khu, điểm tham quan du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ đáp ứng được tốt nhất nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách trong dịp đại lễ của đất nước.



“Hà Nội đã sẵn sàng và hân hoan chào đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, khám phá vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến - Thành phố Vì Hòa Bình nhân dịp đại lễ của đất nước. Để góp phần giữ gìn hình ảnh Hà Nội xanh - sạch - đẹp, thân thiện và đáng sống, chúng tôi kêu gọi mỗi du khách hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như: không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ khi có thể, và tôn trọng cảnh quan, di tích văn hóa, không gian công cộng của thành phố.

Mỗi hành động nhỏ nhưng ý nghĩa hôm nay sẽ góp phần gìn giữ môi trường sống trong lành và vẻ đẹp bền vững của Hà Nội cho thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau xây dựng một Hà Nội xanh - văn minh - hiện đại và luôn là điểm đến vì hòa bình của bạn bè năm châu, điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, ông Trần Trung Hiếu cho biết.