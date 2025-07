Giá xăng dầu hôm nay: Kích hoạt tăng đồng loạt

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong kỳ điều chỉnh ngày 10/7, giá xăng dầu hôm nay cụ thể



Theo đó, kể từ 15h00 ngày 10/7/2025, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.659 đồng/lít (tăng 214 đồng/lít so với kỳ trước).

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.090 đồng/lít (tăng 184 đồng/lít so với kỳ trước).

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.837 đồng/lít (tăng 429 đồng/lít so với kỳ trước).

- Dầu hỏa: không cao hơn 18.371 đồng/lít (tăng 239 đồng/lít so với kỳ trước).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.563 đồng/kg (giảm 244 đồng/kg so với kỳ trước).

Bộ Công Thương cũng quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu mazut.



Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 03/7/2025 - 09/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Căng thẳng leo thang ở khu vực Biển Đỏ; thông tin về chính sách thuế nhập khẩu mới của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 03/7/2025 và kỳ điều hành ngày 10/7/2025 là: 78,914 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,088 USD/thùng, tương đương tăng 1,40%); 80,472 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,07%); 86,198 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,620 USD/thùng, tương đương tăng 1,92%); 89,298 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,366 USD/thùng, tương đương tăng 2,72%); 418,920 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,844 USD/tấn, tương đương giảm 0,44%).

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD, biến động của một số yếu tố cấu thành giá cơ sở và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá dầu thế giới đang biến động nhanh

Rạng sáng nay 9/7, trên các trang dữ liệu giao dịch hàng hoá như Tranding Economics và Oilprice, giá giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nhiều bất ổn gia tăng.

Cụ thể, rạng sáng nay trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 68,2 USD/thùng, giảm 0,114 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,17% theo ngày. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 70 USD/thùng, tăng 0,119 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,17%.

Giá dầu thô thế giới tháng 5 so với tháng liền kề bật tăng từ 4,6% đến gần 5%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô hiện nay đã giảm từ 16% đến hơn 17,4%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent tương lai ít thay đổi và đóng cửa ở mức 70,2 đô la một thùng vào thứ Tư, khi các nhà giao dịch cân nhắc mức tăng bất ngờ trong lượng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ so với căng thẳng mới ở Biển Đỏ và dự báo sản lượng của Hoa Kỳ sẽ giảm.

EIA - (Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ) báo cáo lượng hàng tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ tăng 7,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 7, bất chấp kỳ vọng giảm 2,1 triệu thùng, ngay cả khi lượng hàng tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm.

Giá dầu được hỗ trợ từ sự gia tăng các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, bao gồm một cuộc tấn công đánh chìm một tàu chở hàng và giết chết ít nhất bốn thành viên phi hành đoàn.

EIA đã hạ triển vọng sản xuất của Hoa Kỳ trong năm 2025, với lý do hoạt động giảm do giá giảm. Trong khi đó, OPEC+ xác nhận sản lượng tăng 548.000 thùng/ngày trong tháng 8, với các nguồn tin cho biết sẽ tăng thêm vào tháng 9 khi các đợt cắt giảm tự nguyện được dỡ bỏ. Bộ trưởng năng lượng của UAE lưu ý rằng thị trường đang hấp thụ thêm nguồn cung mà không có lượng hàng tồn kho tăng đáng kể, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ.