Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Bứt tốc, chiều nay giá xăng dầu tăng mạnh?

Cụ thể, rạng sáng nay 11/9, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Tăng mạnh trở lại

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, tăng 1 USD/thùng, tương đương tăng gần 1,75% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,5 USD/thùng, tăng 1,18 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Sự phục hồi của giá dầu thô làm kìm hãm đà giảm nhanh của giá dầu thô bình quân tháng 9, trong đó dầu WTI giảm 0,35%, dầu Brent giảm 1,14% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 4,28% đến 5,3% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng trên 67 đô la một thùng vào thứ Tư, kéo dài mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Mới nhất, quân đội Israel báo cáo đã tấn công ban lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar, đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong chiến dịch đang diễn ra của họ trên khắp Trung Đông.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị tấn công Thành phố Gaza. Căng thẳng địa chính trị này đã làm tăng thêm áp lực tăng giá từ mức tăng sản lượng khiêm tốn của OPEC+ trong tháng 10, nhỏ hơn nhiều so với mức tăng của các tháng trước.

Trong khi đó, các báo cáo chỉ ra rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục EU áp đặt thuế quan 100% đối với hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ để gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, với việc Hoa Kỳ ra hiệu rằng họ có thể thực hiện các biện pháp tương tự.

Dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 1,3 triệu thùng vào tuần trước, sau khi tăng 0,6 triệu thùng vào tuần trước đó.

Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh?

Với động thái dầu thô tăng liên tiếp những ngày qua, giới chuyên gia, doanh nghiệp xăng dầu trong nước khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng mạnh trong phiên điều chỉnh ngày hôm nay 11/9, mức tăng có thể là 100 đến 300 đồng/ lít.

Trong khi đó, giá xăng dầu hôm nay 11/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 4/9, trong đó giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 70 đồng đến hơn gần 120 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 19.851 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 588 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở ngưỡng 20.439 đồng/lít;

- Dầu Diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 18.473 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 18.314 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ ở mức 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 28/8/2025 - 03/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc OPEC+ họp vào ngày 07/9/2025; đồng USD giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng, nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 28/8/2025 và kỳ điều hành ngày 04/9/2025 là: 79,710 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,87%); 81,706 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,51%); 85,294 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,534 USD/thùng, tương đương tăng 0,63%); 86,654 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,686 USD/thùng, tương đương tăng 0,80%); 409,584 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,222 USD/tấn, tương đương tăng 1,04%).