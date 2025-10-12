Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Lao dốc không phanh

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 12/10, bảng giá dầu thô tại các sàn giao dịch như Trading Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới giảm rất mạnh trên 2,5 USD/thùng, tương đương suy giảm trên 3,5% theo ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Đồng loạt đỏ sàn

Cụ thể, sáng nay trên bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở ngưỡng gần 58,9 USD/thùng, giảm 2,6 USD/ thùng, mức giảm tương đương 4,2% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,7 USD/thùng, mất 2,5 USD/ thùng, mức giảm tương đương 3,82% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu bình quân tháng 10 so với tháng trước giảm rất mạnh tương ứng từ 5,4% đến 5,56%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô vẫn suy giảm mạnh từ 20-22%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm 3,8%, đóng cửa ở mức 62,7 USD/thùng vào thứ Sáu, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5, do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục làm rung chuyển thị trường.

Tổng thống Trump đe dọa "tăng mạnh" thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và ám chỉ việc hủy bỏ cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hạn chế nhu cầu dầu mỏ.

Sự sụt giảm này càng trầm trọng hơn do tâm lý bi quan đang tiếp diễn do nguồn cung toàn cầu tăng, bao gồm sản lượng cao hơn từ các nhà sản xuất OPEC+ và ngoài OPEC. Căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt, bao gồm cả tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, cũng đã loại bỏ một khoản phí bảo hiểm rủi ro quan trọng khỏi giá dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Trong nước giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 12/10 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày hôm qua 9/10 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 430 đồng đến hơn 570 đồng/ lít tùy loại. Trong đó, giảm mạnh nhất là dầu hỏa, dầu mazut với gần 600 đồng/ lít, mức giảm lớn nhất trong 1 tháng qua.

Hiện, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được bán ra ở mức: - Xăng E5 RON 92 giảm 486 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.138 đồng/ lít;

- Xăng RON 95 giảm 480 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.729 đồng/ lít;

- Dầu diesel giảm 434 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.600 đồng/ lít;

- Dầu hỏa giảm mạnh 571 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 18.434 đồng/ lít;

- Dầu mazut giảm 562 đồng/ lít, giá bán lẻ hơn 14.808 đồng/ lít.

Theo Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 02/10/2025 - 08/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 02/10/2025 và kỳ điều hành ngày 09/10/2025 là: 76,138 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,578 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 78,322 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,366 USD/thùng, tương đương giảm 2,93%); 86,298 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,088 USD/thùng, tương đương giảm 3,45%); 87,660 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,308 USD/thùng, tương đương giảm 2,57%); 392,696 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 19,100 USD/tấn, tương đương giảm 4,64%).