Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Tăng nhẹ sau một ngày “rơi tự do”

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 14/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới tăng nhẹ sau cú lao dốc mạnh nhất trong ngày hôm qua.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Tăng nhẹ

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 57 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,9 USD/thùng, tăng nhẹ 0,5 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,84% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,3 USD/thùng, tăng 0,6 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước bật tăng nhẹ từ 0,8% đến trên 1%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô vẫn suy giảm từ 13% đến trên 14%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent tương lai giao dịch quanh mức 63 USD/thùng vào thứ Năm, sau khi giảm 4% xuống mức thấp nhất trong ba tuần vào thứ Tư trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng dư cung.

Cơ quan năng lượng của Mỹ (IEA) cảnh báo rằng thị trường dầu mỏ ngày càng mất cân bằng, với lượng hàng tồn kho toàn cầu tăng và dự kiến ​​sẽ có thặng dư thậm chí còn lớn hơn. Cơ quan này đã nâng cả dự báo về nhu cầu và cung, hiện dự kiến ​​nhu cầu tăng 788.000 thùng mỗi ngày trong năm nay và 770.000 thùng vào năm tới, nhưng nguồn cung tăng nhanh hơn, lần lượt là 3,1 triệu và 2,5 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, OPEC vẫn duy trì dự báo về nhu cầu nhưng cho biết nguồn cung toàn cầu đã vượt cầu 500.000 thùng mỗi ngày trong quý 3. Áp lực bổ sung đến từ dự báo sản lượng cao hơn của Hoa Kỳ và dữ liệu của EIA cho thấy một đợt tăng tồn kho khác, củng cố lo ngại về tình trạng dư cung dầu toàn cầu bất chấp các rủi ro địa chính trị và lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất Nga.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Xăng dầu trong nước tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 13/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng từ 160 đến hơn 500 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít; giá bán lẻ không cao hơn 19.844 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.576 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.864 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.935 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).