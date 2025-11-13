Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Chốt trong nước giá xăng dầu đồng loạt tăng dữ dội, dầu diesel tăng cao nhất 540 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt bật tăng dữ dội

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, từ 15 giờ ngày hôm nay 13/11, giá xăng dầu bán lẻ được điều chỉnh theo mức tăng đồng loạt từ 160 đến hơn 500 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít; giá bán lẻ không cao hơn 19.844 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.576 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.864 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.935 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Tại phiên điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu hôm nay 13/11, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như thường lệ.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 06/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 06/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%); 82,574 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%); 94,628 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 94,618 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%); 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%).

Giá dầu thô thế giới biến động bất thường, tăng nhanh, giảm mạnh

Trước đó, tại phiên điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ ngày 6/11, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng và tăng giá các loại dầu.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;

- Xăng RON95-III bán lẻ 20.416 đồng/lít;

- Dầu diesel bán lẻ 19.323 đồng/lít;

- Dầu hỏa bán lẻ 19.395 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Rạng sáng nay, trên trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,2 USD/thùng, giảm mạnh 2,77 USD/ thùng, tương đương mức giảm 4,5% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,5 USD/thùng, giảm mạnh 2,6 USD/ thùng, tương đương mức giảm 4% về giá so với ngày hôm qua.

Bảng giá dầu thô biến động dữ dội trong ngày hôm nay 13/11

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm đột ngột từ 1,2% đến 2,2%. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô vẫn suy giảm từ 13% đến gần 15%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm hơn 2% xuống còn khoảng 63,3 USD/thùng vào thứ Tư, giảm sau ba phiên tăng liên tiếp, khi OPEC điều chỉnh triển vọng cho thấy nguồn cung dư thừa trong quý 3. Hiện nhóm này ước tính nguồn cung toàn cầu vượt cầu khoảng 500.000 thùng/ngày, đảo ngược dự báo thâm hụt trước đó. Việc điều chỉnh này phản ánh sản lượng của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến và sản lượng OPEC cao hơn.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo hàng tháng vào cuối ngày thứ Tư, tiếp theo là triển vọng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế vào thứ Năm. IEA gần đây đã giảm bớt quan điểm của mình về nhu cầu dầu đạt đỉnh, hiện cho rằng mức tiêu thụ toàn cầu có thể tiếp tục tăng cho đến năm 2050.

Giá dầu đã yếu đi trong năm nay do lo ngại về tình trạng dư cung, với việc OPEC+ khôi phục công suất và các nhà sản xuất không phải thành viên tăng cường khoan. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga liên quan đến xung đột Ukraine dường như đang có hiệu lực, với việc Lukoil tuyên bố bất khả kháng tại một mỏ dầu ở Iraq.