Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Dầu thô thế giới tăng từng phiên, xăng dầu trong nước đối diện áp lực mới

Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 11/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng dù mức độ tăng nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Thế giới diễn biến khó lường

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 60 USD/thùng, tăng nhẹ 0,28 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,48% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,9 USD/thùng, tăng nhẹ 0,33 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,5% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động nên giá dầu bình quân tháng 11 so với tháng trước tăng 0,95% đến 1%. Nhưng, so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô tiếp tục giảm từ 10% đến trên 11%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng trên 64 đô la một thùng vào thứ Hai sau khi giảm trong hai tuần liên tiếp, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các báo cáo triển vọng thị trường mới nhất từ ​​OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế trong tuần này để có những hiểu biết mới về thị trường.

Giá dầu chịu áp lực gần đây do kỳ vọng rằng nguồn cung toàn cầu sẽ vượt xa nhu cầu, với OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, nới lỏng việc hạn chế sản lượng trước khi tạm dừng tăng sản lượng theo kế hoạch trong quý tới. Các nhà sản xuất không thuộc OPEC, đặc biệt là Hoa Kỳ, cũng đã tăng sản lượng.

Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga, Rosneft PJSC và Lukoil PJSC, một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gây áp lực lên Moscow về cuộc xung đột Ukraine.

Các quốc gia phụ thuộc nhiều vào dầu của Nga, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, hiện đang đa dạng hóa nguồn cung của họ khi họ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khi mua dầu thô của Nga.



Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Xăng dầu trong nước biến động

Giá xăng dầu hôm nay 11/11 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 6/11, theo đó, giá xăng đồng loạt giảm nhẹ, trong khi dầu tăng:



- Xăng E5RON92 giá bán lẻ 19.682 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 734 đồng/lít;

- Xăng RON95-III bán lẻ 20.416 đồng/lít;

- Dầu diesel bán lẻ 19.323 đồng/lít;

- Dầu hỏa bán lẻ 19.395 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 14.320 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 30/10/2025 - 05/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I/2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/10/2025 và kỳ điều hành ngày 06/11/2025 là: 79,012 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,314 USD/thùng, tương đương giảm 0,40%); 81,792 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,45%); 91,634 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,706 USD/thùng, tương đương tăng 0,78%); 91,626 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,684 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 376,482 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 11,160 USD/tấn, tương đương giảm 2,88%).