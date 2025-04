Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Dầu thô giảm

Rạng sáng nay ngày 14/4, giá dầu thô thế giới trên các sàn giao dịch dầu thô như TradingEconomics và Oilprice đồng loạt suy giảm.

Cụ thể, trên sàn TradingEconomics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 61,2 USD/thùng, giảm 0,2 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,42% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Gía dầu thô bất ngờ giảm trong phiên giao dịch đầu tuần tuần(Ảnh: TradingEconomics)

Trong khi đó, giá dầu Brent giao dịch ở mức 64,5 USD/thùng, giảm 0,26 USD/thùng, tương ứng mức giảm 0,42%.

Theo TradingEconomics, giá dầu thô Brent tương lai tăng 2,3% lên 64,7 USD/thùng vào thứ Sáu, sau khi Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright ám chỉ Hoa Kỳ có thể có động thái chặn xuất khẩu dầu của Iran trong nỗ lực gây sức ép lên Tehran về chương trình hạt nhân của nước này.

Những lo ngại về tranh chấp thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc vẫn tiếp tục đè nặng lên kỳ vọng về nhu cầu.

Hiện, Trung Quốc đã công bố mức thuế quan mạnh đối với hàng hóa của Hoa Kỳ lên 125%, trong khi Nhà Trắng xác nhận tổng mức thuế của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hiện ở mức 145%.

Đáp lại, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu, cảnh báo rằng căng thẳng thương mại kéo dài có thể làm giảm mức tiêu thụ.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC+ đang đẩy nhanh kế hoạch tăng sản lượng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng cung vượt cầu. Với cả rủi ro về cung và cầu đang diễn ra, giá dầu vẫn không ổn định. Trong tuần, giá dầu thô Brent giảm 1%, sau khi giảm 9,9% trong kỳ trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

Giá xăng dầu hôm nay 14/4: Giá xăng dầu trong nước giảm

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 03/4/2025 - 09/4/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ công bố mức thuế cao đối với hàng hóa của hàng loạt các đối tác thương mại, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua giảm mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 03/4/2025 và kỳ điều hành ngày 10/4/2025 là: 74,184 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,939 USD/thùng, tương đương giảm 10,75%); 75,334 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,531 USD/thùng, tương đương giảm 11,23%); 79,720 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,740 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 79,484 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 7,714 USD/thùng, tương đương giảm 8,85%); 419,528 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 44,187 USD/tấn, tương đương giảm 9,53%).

Hiện giá xăng dầu hôm nay được được niêm yết theo mức giá điều chỉnh hồi 15 giờ ngày 10/4 bởi liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt giảm mạnh từ 1.120 đồng đến gần 1.800 đồng/ lít, mức giảm sâu nhất năm 2025.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 giảm 1.491 đồng, giá bán lẻ 18.882 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 325 đồng/lít.

- Giá xăng RON95-III giảm 1.712 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.207 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.235 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.243 đồng/lít.

- Dầu hỏa giảm 1.322 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.413 đồng/lít.

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.124 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.902 đồng/kg.

Hiện, Bộ Công Thương - Bộ Tài chính không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào khác trên thị trường.