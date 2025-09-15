Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Cụ thể, rạng sáng nay 15/9, trên bảng giá các trang giao dịch dầu thô như Trading Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới nhích tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Phục hồi đồng loạt

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 06 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,67 USD/thùng, tăng nhẹ 0,11 USD/thùng, tương đương tăng 0,18% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,9 USD/thùng, tăng 0,005 USD/ thùng, mức tăng 0,01% về giá so với ngày hôm qua.

Sắc xanh trở lại thị trường dầu thô thế giới

Bình quân giá dầu thô tháng 9 tăng nhẹ so với giá dầu thô tháng 8 trước đó, dầu WTI tăng 1,15%, dầu Brent tăng 1,64%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm khá mạnh từ 8% đến 10,5% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm xuống còn 66,90 USD/thùng vào ngày 14 tháng 9 năm 2025, giảm 0,02% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã tăng 1,59%, nhưng vẫn thấp hơn 8,04% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch trên hợp đồng chênh lệch (CFD), một chỉ số theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.



Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giá xăng dầu trong nước tăng giảm thất thường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 11/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu diễn biến thất thường, xăng giảm, dầu tăng.



Mức tăng nhẹ của giá dầu thô thế giới trong ba ngày qua

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 95 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 39 đồng/ lít, giá bán lẻ 20.400 đồng/lít;

Dầu các loại tăng, trong đó:

- Dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.643 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.368 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S ngược chiều giảm mạnh 286 đồng/kg, giá bán lẻ ở mức 15.090 đồng/kg.

Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).