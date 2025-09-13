Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Diễn biến khó lường, tăng giảm đột ngột

Cụ thể, rạng sáng nay 13/9, trên các trang giao dịch dầu thô như Trading Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới bất ngờ tăng nhanh, giảm mạnh trong ngày.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Tăng, giảm thất thường

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) trên Trading Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,55 USD/thùng, tăng nhẹ 0,2 USD/ thùng, tương đương tăng 0,4% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,89 USD/thùng, tăng 0,65 USD/ thùng, tương ứng mức tăng gần 1% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân tháng 9 đã suy giảm, tiệm cận với giá dầu thô tháng 8 trước đó, trong đó dầu WTI giảm 0,16%, dầu Brent tăng 1,93% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm khá mạnh từ 6,5% đến 8,9% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 0,9% lên 67 USD/thùng vào thứ Sáu, ghi nhận mức tăng 2,3% trong tuần, do lo ngại mới về nguồn cung dầu thô của Nga lấn át lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu hơn của Hoa Kỳ.

Điện Kremlin tuyên bố tạm dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, làm tăng nguy cơ các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây, trong khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cảng của Nga đã tạm thời dừng hoạt động nạp dầu.

Các khoản lỗ trước đó vào thứ Năm diễn ra sau báo cáo của IEA dự đoán tăng trưởng nguồn cung dầu nhanh hơn dự kiến ​​do sản lượng của OPEC+ tăng, với việc Ả Rập Xê Út cũng sẽ tăng cường các chuyến hàng đến Trung Quốc.

Tại Hoa Kỳ, giá tiêu dùng tăng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Fed sắp cắt giảm lãi suất, có khả năng thúc đẩy nhu cầu dầu. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 3,9 triệu thùng vào tuần trước, làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về sự cân bằng trên thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Trong nước biến động khó lường

Giá xăng dầu hôm nay 13/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 11/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu diễn biến thất thường, xăng giảm, dầu tăng.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 giảm 95 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 39 đồng/ lít, giá bán lẻ 20.400 đồng/lít;

Dầu các loại tăng, trong đó:

- Dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.643 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.368 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S ngược chiều giảm mạnh 286 đồng/kg, giá bán lẻ ở mức 15.090 đồng/kg.

Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).