Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Bật tăng mạnh

An Linh Thứ ba, ngày 02/12/2025 06:49 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 2/12, trên thị trường giao ngay, giá dầu thô thế giới tháng mới bật tăng mạnh mẽ.
Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 2/12, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới đều phủ sắc xanh.

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Tăng mạnh trở lại

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,55 USD/thùng, tăng 1 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,72% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,3 USD/thùng, tăng 0,9 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,55% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu thế giới bình quân tháng 12 so với tháng trước giảm nhẹ từ 2,4% đến 2,5%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 11% đến hơn 12%.

Trang Trading Economics nhận định Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng gần 2% lên 63,5 USD/thùng vào thứ Hai, mức cao nhất trong hơn một tuần, sau khi OPEC+ tái khẳng định quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm sau. 

Hôm Chủ Nhật, OPEC+ đã xác nhận việc tạm dừng ba tháng ban đầu được công bố vào đầu tháng 11 khi họ đang vật lộn với xu hướng nhu cầu không đồng đều và những gì họ coi là khả năng cung vượt cầu vào năm tới. 

Các nhà giao dịch cũng đánh giá các rủi ro địa chính trị mới sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump leo thang lời lẽ chống lại Venezuela vào cuối tuần, cảnh báo rằng không phận của nước này nên được coi là "đóng cửa", một mối đe dọa mà sau đó ông đã giảm nhẹ.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu thô vẫn bị hạn chế bởi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, điều này có thể mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và thúc đẩy nguồn cung toàn cầu. Giá dầu ghi nhận mức giảm hàng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11, chịu áp lực bởi những lo ngại dai dẳng về tình trạng dư cung.

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Trong nước rục rịch tăng

Giá xăng dầu hôm nay 2/12 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 28/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ giảm rất mạnh từ 500 đồng/ lít đến hơn 1.000 đồng/ lít.

Theo đó:
- Xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.009 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;
- Dầu hỏa giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.473 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

