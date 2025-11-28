Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ sáu, ngày 28/11/2025 07:10 GMT+7

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động "đầy kịch tính" trong phiên cuối tuần

An Linh Thứ sáu, ngày 28/11/2025 07:10 GMT+7
Giá xăng dầu hôm nay 28/11, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, ngay sau đó bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần. Diễn biến bất thường của giá dầu thậm chí duy trì trong 1 tuần trở lại đây.
Phiên giao dịch rạng sáng nay 28/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới biến động mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động khó lường

Cụ thể, vào hồi 6 giờ phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,8 USD/thùng, tăng 0,33 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,57% về giá so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,8 USD/thùng, giảm nhẹ 0,32 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,5% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu thế giới bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm lần lượt 2% đến 5%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 14% đến gần 17%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn vào khoảng 63 USD/thùng vào thứ Năm, sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm sự rõ ràng về nguồn cung trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Một phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Nga vào tuần tới để đàm phán và một bước đột phá có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ rằng các cuộc thảo luận sẽ sớm đưa ra một thỏa thuận và nhiều người dự đoán rằng ngay cả khi có một thỏa thuận xuất hiện, sẽ mất thời gian để các chuyến hàng của Nga tăng lên.

Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng đang hướng tới cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này để biết thêm tín hiệu thị trường sau khi nhóm này gần đây đã tạm dừng việc tăng sản lượng bổ sung theo kế hoạch cho quý đầu tiên của năm tới.

Dầu thô đang trên đà giảm tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 11, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, chịu áp lực bởi kỳ vọng về thặng dư nguồn cung khi sản lượng tiếp tục vượt xa nhu cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Trong nước suy giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 28/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 27/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ giảm rất mạnh từ 500 đồng/ lít đến hơn 1.000 đồng/ lít.

Theo đó:
- Xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít;
- Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.009 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;
- Dầu hỏa giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.473 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay 26/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng "phi mã", tiếp tục hướng tới mức đỉnh cũ. Trong khi, vàng thế giới vẫn giữ đà tăng trên 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Thị trường
Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giao thông - Xây dựng
Liên danh Tập đoàn Sơn Hải được lựa chọn thi công gói thầu hơn 1.700 tỷ đồng tại Hưng Yên

Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (27/11) áp sát đỉnh cũ: Cửa hàng bán 50 chỉ vàng/người, khách mua bất ngờ vắng vẻ

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN
Thể thao

Báo chí Trung Quốc thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua CLB CAHN

Thể thao

Phần lớn các tờ báo Trung Quốc đều bày tỏ sự thất vọng khi Bắc Kinh Quốc An để thua ngược 1-2 trước CLB CAHN và sớm phải dừng bước ở AFC Champions League Two 2025/26.

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi
Nhà nông

ThaiBinh Seed giới thiệu giống lúa chủ lực và trao tặng giống TBR87 cho nông dân Quảng Ngãi

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2025; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025–2026 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phiên chợ Hàng Việt đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nông nghiệp. Không chỉ tham gia trưng bày, ThaiBinh Seed còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi trao tặng 3 tấn giống lúa TBR87 cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi.

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga
Thế giới

Một quốc gia EU đang cân nhắc tháo dỡ tuyến đường sắt quan trọng tới Nga

Thế giới

Theo các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn lời Tổng thống Edgars Rinkevics, Latvia đang cân nhắc việc tháo dỡ một số đoạn của tuyến đường sắt quan trọng nối nước này với Nga.

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thành Vinh được biết tới với vai Nam trong phim "Phía trước là bầu trời", cũng là vai diễn duy nhất của anh trước khi sang Australia học tập và định cư. Dù không tiếp tục diễn xuất, sức ảnh hưởng của vai diễn vẫn theo anh đến hôm nay.

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải
Nhà nông

Một doanh nghiệp miền Tây được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải

Nhà nông

Một doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp được thưởng tiền mặt gần 4 tỷ đồng vì mở rộng nhanh diện tích trồng lúa giảm phát thải. Đến nay, doanh nghiệp này đã có 28.000 ha vùng trồng lúa giảm phát thải và hướng đến mục tiêu sẽ đạt 120.000 ha.

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến
Thể thao

Kết quả Europa League ngày 28/11: “Ông lớn” thẳng tiến

Thể thao

Ở các trận đấu tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng nay (28/11), những đội bóng lớn như Aston Villa, AS Roma, Lyon, Real Betis… đều giành 3 điểm.

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?
Bạn đọc

Thuê trọ có đăng ký thường trú tại Thủ đô: Điều kiện bắt buộc là gì?

Bạn đọc

Nhiều người thuê trọ tại Thủ đô băn khoăn liệu có đủ điều kiện đăng ký thường trú không. Theo quy định, nếu bạn có hợp đồng thuê trọ hợp pháp, đảm bảo diện tích ở tối thiểu và được chủ nhà đồng ý, có thể làm thủ tục đăng ký thường trú. Vậy cụ thể, điều kiện và thủ tục để đăng ký thường trú là gì?

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp
Xã hội

Tê bì, đau nhức, yếu tay vì hội chứng dân văn phòng, bà nội trợ thường gặp

Xã hội

Bệnh nhân có cảm giác tê bì, đau nhức bàn tay, cơn đau ngày càng kéo dài, ngón tay sưng, đau và ngứa nhiều, đặc biệt vào ban đêm.

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia
Nhà nông

Hãng gạo sạch Toàn Xuân Ninh Bình công nhận 'lì đòn', 5 năm không lãi, bất ngờ nay gặt về 'cú đúp' 5 sao OCOP quốc gia

Nhà nông

Nhắc đến "Gạo sạch Toản Xuân", nhiều người tiêu dùng tin tưởng đây là thương hiệu gạo chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Để tạo nên thương hiệu này ông Trần Quốc Toản-Giám đốc Công ty TNHH Toản Xuân (xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình), người đã dành nhiều năm kiên trì theo đuổi chuỗi giá trị lúa gạo cao cấp, thậm chí chấp nhận 5 năm đầu không có lãi để có thành quả như ngày hôm nay.

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng
Tin tức

Nữ đại tá - Trưởng Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng

Tin tức

Mới đây, tại Hà Nội, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt
Nhà nông

Cả làng du lịch này ở tỉnh Phú Yên (nay là Đắk Lắk) nhà nào cũng mở toang cửa đón dân tránh lụt

Nhà nông

Các chủ homestay và người dân tại làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) đã tạm ngừng kinh doanh, đồng lòng mở cửa đón miễn phí người dân tránh lụt và các đoàn cứu trợ trong đợt lũ lụt.

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay
Nhà nông

Tác động của thủy điện tới môi trường ở Tây Nguyên hiện nay

Nhà nông

Được điện thì mất rừng và mất nhiều hơn thế. Lụt lội, lũ quét, sạt lở từ sông đến biển, môi trường sống bị thay đổi, ô nhiễm…là những hậu quả tiếp theo và lâu dài. Nghiêm trọng nữa là mất rừng, hàng triệu đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, dọc Trường Sơn sẽ khốn khó bội phần.

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ
Nhà nông

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Nhà nông

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư và áp dụng kỹ thuật mới, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chuyển đổi sang nuôi thủy sản theo hướng nuôi thâm canh, công nghệ cao, mở rộng diện tích và liên kết tiêu thụ.

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi 'bọn lũ dữ' bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?
Nhà nông

Nông dân Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đang cần gì nhất sau khi "bọn lũ dữ" bỏ đi cuốn theo tài sản của bà con?

Nhà nông

Mưa lũ lịch sử ở tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) đã phá hủy nhà cửa, ruộng vườn và gây khó khăn nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp. Ngay lúc này, người dân cần sự hỗ trợ kịp thời về cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nhà nông

Bùng nổ các loạt bài điều tra gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhà nông

Trong số gần 1.900 tác phẩm gửi về Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2025, xuất hiện nhiều loạt bài thể loại điều tra "nặng ký", được đầu tư kỹ lưỡng với những hình ảnh, video đắt giá. Giải báo chí do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu; tài xế ô tô lao vào xe cảnh sát giao thông

Pháp luật

Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự vẫn ở Quảng Ngãi; tài xế ô tô 7 chỗ không chấp hành hiệu lệnh, lao vào xe cảnh sát giao thông; "nữ quái" đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai bị tuyên tử hình... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 28/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Họp chấm chung khảo Giải Báo chí Toàn quốc về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Trao thẻ bảo hiểm cho Hội viên nông dân Hà Nội, Giải bóng chuyền Bông Lúa Vàng trở lại sau hợp nhất; cùng cập nhật nhanh diễn biến bão số 15…

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine
Thế giới

Phương Tây cảnh báo về chiến thuật mới của Nga ở chiến trường Ukraine

Thế giới

Theo Forbes, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng UAV tái sử dụng thường xuyên hơn tại chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế
Nhà nông

Cục trưởng Cục Trồng trọt và BVTV: Từ trái mít tươi xuất chính ngạch vào Trung Quốc... nông sản Việt khẳng định vị thế

Nhà nông

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Huỳnh Tấn Đạt, trái mít tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam ngày càng được nâng cao, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều mặt hàng khác không chỉ ở Trung Quốc mà còn sang nhiều quốc gia trên thế giới.

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường
Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội phía Bắc Hà Nội sôi động: Nhu cầu bùng nổ, dự án mới mở đường

Nhà đất

Thị trường nhà ở xã hội tại các cửa ngõ phía Bắc Hà Nội sôi động khi nhu cầu tăng mạnh 30 - 40% và hàng loạt dự án được công khai tiến độ, tạo kỳ vọng nguồn cung cải thiện rõ rệt.

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa
Nhà đất

Bầu Hiển đề xuất siêu dự án 1,2 tỷ USD, Bắc Ninh tăng tốc hút vốn đô thị hóa

Nhà đất

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển đang đề xuất triển khai khu đô thị - y tế - thể thao quy mô hơn 1,2 tỷ USD tại Bắc Ninh, trong bối cảnh địa phương liên tục mở cửa thu hút các dự án lớn để tăng tốc mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ
Nhà đất

Hà Nội sắp có dự án nhà ở xã hội mới tại Vân Canh, cung cấp hơn 460 căn hộ

Nhà đất

Tổng công ty HUD vừa khởi công Dự án nhà ở xã hội NEWLIFE thuộc Khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội cung ứng hơn 460 căn hộ. Đồng thời, doanh nghiệp này đang triển khai hai tòa CT-05 và CT-06 tại Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 với tổng cộng 244 căn nhà ở xã hội.

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
Kinh tế

Khánh thành đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thông minh Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)

Kinh tế

Chiều ngày 27/11, tại Km0 đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tổ chức Lễ khánh thành công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa.

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 27/11 của 12 con giáp: Dần thịnh vượng, Mão kiếm tiền, Tuất dễ tranh cãi

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 27/11, con giáp tuổi Dần- Mão-Tỵ có may mắn tài chính, Mão-Tuất-Mùi dễ có xung đột, cãi cọ.

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng
Kinh tế

Tiếp 5 “ông lớn” muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, lãnh đạo Chính phủ đưa thông điệp quan trọng

Kinh tế

Tại buổi làm việc với đại diện 5 doanh nghiệp có mong muốn tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trị giá 67,3 tỷ USD, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình đã đưa ra thông điệp xuyên suốt của Chính phủ về việc tư nhân tham gia vào dự án này.

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng tranh cãi kịch liệt về việc ai là người đã đẩy con ra xa

Gia đình

Cuộc chiến đổ lỗi mang tên "làm cha mẹ" khiến gia đình tôi vô cùng căng thẳng.

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Thể thao

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN

Thể thao

HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha ​​… “.

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV

Thể thao

Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát
Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát

Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

3

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

5

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù

Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC quy định chuyển đổi hình phạt tù