Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Biến động "đầy kịch tính" trong phiên cuối tuần

Phiên giao dịch rạng sáng nay 28/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới biến động mạnh.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,8 USD/thùng, tăng 0,33 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,57% về giá so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 62,8 USD/thùng, giảm nhẹ 0,32 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,5% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu thế giới bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm lần lượt 2% đến 5%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 14% đến gần 17%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn vào khoảng 63 USD/thùng vào thứ Năm, sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm sự rõ ràng về nguồn cung trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Một phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Nga vào tuần tới để đàm phán và một bước đột phá có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga.

Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ rằng các cuộc thảo luận sẽ sớm đưa ra một thỏa thuận và nhiều người dự đoán rằng ngay cả khi có một thỏa thuận xuất hiện, sẽ mất thời gian để các chuyến hàng của Nga tăng lên.

Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng đang hướng tới cuộc họp của OPEC+ vào cuối tuần này để biết thêm tín hiệu thị trường sau khi nhóm này gần đây đã tạm dừng việc tăng sản lượng bổ sung theo kế hoạch cho quý đầu tiên của năm tới.

Dầu thô đang trên đà giảm tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 11, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, chịu áp lực bởi kỳ vọng về thặng dư nguồn cung khi sản lượng tiếp tục vượt xa nhu cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11: Trong nước suy giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 28/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 27/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ giảm rất mạnh từ 500 đồng/ lít đến hơn 1.000 đồng/ lít.

Theo đó:

- Xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.009 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;

- Dầu hỏa giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.473 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).