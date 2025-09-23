Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc, xăng dầu trong nước hy vọng giảm nhanh

Phiên giao dịch rạng sáng nay 23/9, bảng giá dầu tại trang giao dịch dầu thô Trading Economics và Oilprice, ghi nhận giá dầu thô thế giới bất ngờ suy giảm.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Bất ngờ lao dốc

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 08 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra ở mức 62,2 USD/thùng, giảm gần 0,2 USD/ thùng, tương đương giảm 0,3% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 66,4 USD/thùng, giảm 0,22 USD/ thùng, mức giảm 0,34% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 9 giảm nhẹ so với tháng 8 trước đó, cụ thể dầu WTI giảm gần 4% trong khi dầu Brent giảm 3,4%. So với cùng kỳ năm trước, đà suy giảm giá dầu đã lớn hơn 10-11% giá trị.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent đã đảo ngược so với mức tăng ban đầu hôm thứ Hai, khi các nhà giao dịch cân nhắc các rủi ro địa chính trị cùng với lo ngại về thuế quan và nhu cầu chậm lại của toàn thị trường.

Xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, EU hôm thứ Sáu đã công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu LNG và các hạn chế đối với 118 tàu ngầm bổ sung.

Trong khi đó, tại Trung Đông, sự bất ổn địa chính trị cũng vẫn là tâm điểm khi một số quốc gia chính thức công nhận nhà nước Palestine trước hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về "giải pháp hai nhà nước" dự kiến ​​diễn ra hôm nay - một động thái bị Israel và Hoa Kỳ chỉ trích là có hại. Trong khi đó, về phía cung, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu trong bối cảnh OPEC+ dần dần cắt giảm sản lượng tự nguyện, gây thêm áp lực giảm giá.



Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Giá xăng dầu trong nước sớm giảm

Giá xăng dầu hôm nay 23/9 được điều chỉnh theo giá xăng dầu theo phiên điều hành định kỳ ngày 18/9 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng tăng 200 đến 230 đồng/ lít, dầu tăng nhẹ 40-170 đồng/ lít so với trước.

Cụ thể:

- Xăng E5RON92 tăng 230 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 19.986 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 622 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 20.608 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ : không cao hơn 18.705 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.544 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 40 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/9/2025 - 17/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào nhà máy lọc dầu và cảng dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2025 và kỳ điều hành ngày 18/9/2025 là: 80,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,336 USD/thùng, tương đương tăng 1,69%); 82,676 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,136 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 86,712 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,082 USD/thùng, tương đương tăng 1,26%); 88,078 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,434 USD/thùng, tương đương tăng 0,50%); 401,586 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,818 USD/tấn, tương đương tăng 0,45%).