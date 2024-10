Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Tiếp đà lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Tiếp tục suy giảm

Theo dữ liệu của TradingEconomics và Oilprice, lúc 6 giờ 39 phút ngày 25/10 (giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm.

Cụ thể, giá dầu thô WTI bán ra ở mức 70,3 USD/thùng, so với mức giá mở phiên sáng 24/10 là 71,1 USD/thùng, giảm 0,8 USD/thùng so với mở phiên sáng 24/10. So với giá chốt phiên ngày hôm qua, giá dầu WTI giảm 0,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 25/10 các loại dầu thô chủ yếu thế giới như WTI, Brent tiếp tục chuỗi giảm giá (Ảnh: TradingEconomics).

Tương tự, giá dầu Brent bán ra ở mức 74,5 USD/ thùng, giảm 0,8 USD/thùng so với mở phiên ngày 24/10 (75,3 USD/thùng). So với chốt phiên ngày hôm qua, giá dầu Brent cũng giảm 0,4 USD/thùng. Dữ liệu của TradingEconomics và Oilprice đều ghi nhận xu hướng giảm nhẹ của giá dầu thô thế giới.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 17/10/2024 - 23/10/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: xung đột gia tăng tại khu vực Trung Đông, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn,… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Giá dầu thô Brent thế giới tiếp tục suy giảm trong ngày 25/10

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 17/10/2024 và kỳ điều hành ngày 24/10/2024 là: 79,718 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,284 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 85,946 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,504 USD/thùng, tương đương giảm 1,72%); 86,918 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,520 USD/thùng, tương đương giảm 1,72%); 85,934 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 2,706 USD/thùng, tương đương giảm 3,05%); 459,390 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,222 USD/tấn, tương đương giảm 0,27%).

Giá xăng dầu hôm nay 25/10 trong nước tiếp tục giảm nhẹ

15 giờ ngày 24/10, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, tỷ giá VND/USD tăng mạnh và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính hiện giảm nhẹ từ 30 đồng đến 70 đồng/lít.

Cụ thể: - Giá xăng RON 95-III bán lẻ ở mức 20.890 đồng/ lít; - Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ ở mức 19.690 đồng/lít; - Giá dầu diesel bán lẻ ở mức 18.050 đồng/lít; - Giá dầu hỏa bán lẻ ở mức 18.570 đồng/lít. - Dầu mazut bán lẻ ở mức 16.229 đồng/kg.

Bộ Công Thương khẳng định tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.