Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Bật tăng dữ dội, chu kỳ tăng mới bắt đầu

Cụ thể, rạng sáng nay 26/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá dầu thô thế giới bất ngờ tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Bật tăng dữ dội

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 24 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 64,7 USD/thùng, tăng mạnh hơn 1 USD/ thùng, tương đương tăng 1,64% so với ngày hôm qua.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,7 USD/thùng, tăng 0,9 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 1,42% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô ngày 26/8 tăng mạnh, khiến giá dầu thô tháng 8 so với tháng liền kề suy giảm ở mức thấp, dầu WTI tháng 8 giảm gần 3%, dầu Brent giảm gần 1%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm 15% đến trên 16% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,5% lên 68,7 USD/thùng vào thứ Hai, mức cao nhất trong gần ba tuần, khi các nhà giao dịch cân nhắc các rủi ro địa chính trị và các tín hiệu chính sách tiền tệ.

Giá dầu thế giới hiện được hỗ trợ bởi lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung của Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Bên cạnh đó, sự không chắc chắn về các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Nga và Ukraine, mối đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Trump về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ, đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu thô.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã báo hiệu khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9, thúc đẩy tâm lý rằng tăng trưởng mạnh hơn của Hoa Kỳ có thể thúc đẩy nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, những trở ngại kinh tế rộng hơn vẫn là một lực cản, với các nhà giao dịch thận trọng rằng tăng trưởng yếu hơn có thể hạn chế mức tiêu thụ dài hạn. Về phía cung, kế hoạch khôi phục một số sản lượng của OPEC+ đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung, khiến giá tương lai giảm khoảng 9% so với mức của tháng 1.

Xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Hiện, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 21/8.

Cụ thể, theo quyết định của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay, từ 15 giờ ngày 21/8, giá bán lẻ xăng tăng từ 100 đồng đến hơn 200 đồng/ lít, trong khi giá dầu giảm từ 170 đồng đến 26 đồng/ lít, kg.

- Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.464 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít;

- Giá xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 20.092 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S, giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.905 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 17.814 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8/2025 và kỳ điều hành ngày 21/8/2025 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,452 USD/thùng, tương đương tăng 0,59%); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng, tương đương tăng 1,15%); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%); 83,576 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,140 USD/thùng, tương đương giảm 1,35%); 401,068 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 6,126 USD/tấn, tương đương giảm 1,50%).