Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Trong nước chốt giảm cực mạnh, có loại giảm trên 1.000 đồng/lít

Giá xăng dầu đồng loạt giảm rất mạnh

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó từ 15 giờ ngày 27/11, giá xăng dầu đồng loạt giảm.

Theo đó:

- Xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít.

- Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ : không cao hơn 20.009 đồng/lít.

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ : không cao hơn 18.800 đồng/lít;

- Dầu hỏa giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.473 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Trước đó, tại phiên điều chỉnh giá xăng dầu ngày 20/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ được điều chỉnh giảm nhẹ. Xăng E5RON92 giảm 37 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.807 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 735 đồng/lít; Xăng RON 95 giảm 34 đồng, giá bán lẻ không cao hơn mức 20.542 đồng/ lít; Dầu diesel giảm 38 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít; Dầu hoả ngược chiều tăng rất mạnh hơn 353 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.826 đồng/ lít; Dầu mazut có xu hướng chung với các loại xăng dầu cơ bản khác, giảm 335 đồng/ kg, giá bán lẻ không cao hơn 13.739 đồng/ lít.



Thị trường xăng dầu "trồi sụt" thất thường

Sáng nay, lúc 6 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) thị trường dầu thô thế giới tiếp tục biến động, trên bảng giá trang giao dịch dầu thô ở trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 58,5 USD/thùng, tăng 0,55 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,95% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63 USD/thùng, tăng 0,48 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,78% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu thế giới bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm lần lượt 3% đến 4,6%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 13% đến gần 15%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent tương lai gần như không thay đổi, quanh mức 62 USD/thùng vào thứ Tư, dao động gần mức thấp nhất trong một tháng, do kỳ vọng về nguồn cung tăng đã gây áp lực lên giá.

Sự lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Ukraine và Nga, vốn có thể nới lỏng các hạn chế đối với dầu mỏ của Nga, đã làm gia tăng áp lực giảm giá. Tổng thống Trump cho biết "chỉ còn một vài điểm bất đồng", trong khi Tổng thống Ukraine Zelenskiy nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông sẵn sàng thúc đẩy một khuôn khổ do Mỹ hậu thuẫn để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 2,774 triệu thùng trong tuần trước, bất chấp kỳ vọng giảm 0,5 triệu thùng, trong khi xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.