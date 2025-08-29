Ngày 29/8, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an xã Phú Nghĩa đã giải cứu thành công một cô gái 18 tuổi bị “bắt cóc online”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 ngày 16/8, Công an xã Phú Nghĩa tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.D (SN 1977) trình báo về việc con gái là em Đ.T.N.T (SN 2007) bị bắt cóc.

Cô gái 18 tuổi bị bắt cóc online ở Đồng Nai

Ông T cho biết, khoảng 13h cùng ngày, em T có dấu hiệu hoảng loạn, bất thường, sau đó cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Cô gái 18 tuổi bị bắt cóc online được cảnh sát giải cứu. Ảnh: CA

Nhận định ban đầu đây là vụ việc bắt cóc online, Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy tìm qua đó đã xác định em T đang ở tại nhà nghỉ thuộc phường Phước Long.

Làm việc với cơ quan công an, em T cho hay đã lên mạng tải app ngân hàng để đăng ký tài khoản online, qua đó đã chụp ảnh nhân thân, thông tin số điện thoại, ảnh căn cước.

Một lúc sau, một số đối tượng gọi điện đến tự xưng là “công an” và cảnh báo T liên quan vụ việc, vụ án đang điều tra tại Hà Nội.

Sau đó, chúng tạo cuộc gọi video trên nền tảng mạng xã hội mời T vào nhóm, trong nhóm có các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm soát nhân dân, Tòa án nhân dân nhằm đe dọa về tinh thần, yêu cầu cháu T không báo cho gia đình, rời khỏi nhà đến nhà nghỉ để tự nhốt mình, quay clip la hét nhằm mục đích tống tiền gia đình.

Tuy nhiên, các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi, đã bị cơ quan Công an phát hiện, chặn đứng và đưa cháu T về nhà an toàn.

Công an xã Phú Nghĩa khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua mạng điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook....cho người lạ.

Khi xảy ra tình huống tương tự người dân báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.