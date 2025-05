Phấn đấu khởi công đường cất hạ cánh thứ 2

Dự án sân bay Long Thành đang được các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đã ghi nhận những bước chuyển biến tích cực, các dự án thành phần đang triển khai và bám sát tiến độ theo kế hoạch.

Các hạng mục thuộc 4 dự án thành phần của sân bay Long Thành đang được tăng tốc thi công. Trong đó, dự án thành phần 1 bao gồm trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước như: Cảng vụ, Hải quan, Công an, Xuất nhập cảnh… cơ bản đạt tiến độ, nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025.

Các công trình quản lý bay (thành phần 2) cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tháp kiểm soát không lưu đã thi công đến độ cao 107,93m/115m, dự kiến hoàn thành trước 30/9. Các công trình phụ trợ như nhà kỹ thuật, VIP, trạm nguồn… sẽ lắp đặt thiết bị từ tháng 6/2025 và nhiều hạng mục còn lại hoàn tất vào cuối năm. Đường băng số 1 đã hoàn tất, vượt tiến độ 3 tháng và đã chạy thử thành công hệ thống đèn hiệu.

Đường băng sân bay Long Thành.

Thông tin về dự án, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay, dự án sân bay Long Thành có tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đạt 34.365 tỷ đồng (44,42%).

Với đường băng thứ 2, ACV đã nhanh chóng lựa chọn tư vấn trong trường hợp đặc biệt để lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật. Hồ sơ đã được Bộ Xây dựng thẩm định, ACV phấn đấu khởi công đường cất hạ cánh thứ 2 vào 30/5.

Theo ông Việt, ACV đang phối hợp với tư vấn sân bay Incheon để đẩy nhanh công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành. ACV kiến nghị các chủ đầu tư dự án thành phần cung cấp tiến độ cụ thể nhằm xây dựng phương án vận hành, đảm bảo sẵn sàng khai thác ngay sau khi chạy thử thành công.

Nhà thầu và địa phương cần phối hợp nhịp nhàng

Để kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sân bay Long Thành, chiều Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa và cho biết, dự án sân bay Long Thành là dự án lớn do chính người Việt Nam thực hiện, thể hiện tinh thần tự lực tự cường.

"Các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương cần phối hợp nhịp nhàng để giải quyết khó khăn vướng mắc", Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.

Đánh giá về tiến độ dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng, dự án sân bay Long Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực, các dự án thành phần đang triển khai và bám sát tiến độ theo kế hoạch. Chủ đầu tư và các nhà thầu không được chủ quan, phải duy trì tiến độ, tốc độ để hoàn thành các hạng mục vào cuối tháng 12 theo yêu cầu của Chính phủ.

Đối với kế hoạch khởi công dự án đường cất hạ cánh thứ 2, Tư lệnh ngành Xây dựng đánh giá cao chủ đầu tư ACV về công tác chuẩn bị thủ tục liên quan, giải quyết hồ sơ để triển khai nhanh đường cất hạ cánh thứ 2 của sân bay Long Thành.

Đường băng thứ 2 đã được thẩm định xong, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV sớm nghiên cứu để các đơn vị thi công phân chia việc, chủ động mặt bằng, lu lèn nền. Khi khởi công xong là làm ngay, có vướng mắc phải báo cáo để tháo gỡ kịp thời.



Để chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).



Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn làm trưởng ban.



Phó trưởng ban gồm các ông: Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Phó trưởng ban thường trực) và ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV).



Các thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh Đồng Nai; Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng; Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng; Vụ Vận tải và An toàn giao thông; Vụ Quản lý doanh nghiệp; Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ban giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Hàng không VietJet.