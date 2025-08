Sáng ngày 1/8, Công an Hải Phòng ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp.

Đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm lần này được phát động trong bối cảnh đất nước và thành phố đang triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và trong bối cảnh toàn thành phố Hải Phòng tập trung cao độ đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam…

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an Hải Phòng phát lệnh ra quân. Ảnh: Thế Khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an Hải Phòng khẳng định yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an trong đợt ra quân lần này là hết sức khó khăn nhưng cũng rất vinh quang, với mục tiêu “Vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”; bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Phải làm cho người dân thực sự hạnh phúc và an toàn, không được để bất kỳ người dân nào bị xâm hại bởi các hành vi vi phạm pháp luật gây ra”, người đứng đầu Công an Hải Phòng phát biểu chỉ đạo các lực lượng công an thành phố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình cũng yêu cầu toàn thể CBCS Công an toàn thành phố phải toàn tâm, toàn ý, toàn trí, tận lực quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tận tụy, mưu trí, dũng cảm trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi toàn diện tình hình an ninh, trật tự, tiến tới kiểm soát, giảm bền vững tội phạm, tạo sức răn đe trên toàn xã hội.

Cũng tại lễ ra quân, thay mặt lãnh đạo Công an Hải Phòng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình chính thức phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động, lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn thành phố.