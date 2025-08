Tại đặc khu Phú Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhận định, vào những tháng cuối năm, tình hình ANTT sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sẽ tăng cường các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là trong thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp tới diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Công an đặc khu Phú Quốc, Tổ công tác thường trực bảo đảm ANTT tại Phú Quốc và Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đặc khu Phú Quốc.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện hàng loạt dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027, là cơ hội thúc đẩy Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, tăng trưởng du lịch, dịch vụ.

Bên cạnh yếu tố thuận lợi sẽ có nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT. Tình hình một số loại tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, khoáng sản.

Trước những khó khăn, thử thách trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là trong giai đoạn ban đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Công an đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống tội phạm lần này. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát huy vai trò tham mưu của Công an đặc khu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị APEC vào năm 2027.

Tập trung trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm đối tượng hoạt động tranh chấp, bao chiếm đất đai, vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc…